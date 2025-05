Chá Revelação já era, agora é a "Première da Magreza"

Foto: arquivo familiar Amarílio Macêdo e Patrícia

Tem um lance...

...com o qual até hoje me divirto....

Certa vez, num casamento de família, uma tia minha bem evidente, dessas que fala com a voz alta e grave, de fumante inveterada, cabelo pintado de "vermelho desespero", encontrou uma amiga de longas datas, num tubo dourado justo, e disse:

- Fulana, tu tá magra ou veio toda amarrada?

- Mulher, as duas coisas, cortei o açúcar e estou de macaquinho Yoga tinindo.

Era um tempo pré-Mounjaro e Ozempic, quando as pessoas ainda lutavam contra seus impulsos de forma natural.

Acordar, dormir, se excitar, fazer força, desacelerar, tudo acontecia no ritmo biológico, bem diferente dos tempos atuais, em que os jovens, por exemplo, se gabam por evitar álcool e madrugadas em festa para conquistar o "shape", mas se "drogam", lícita ou ilicitamente, para encarar as fases da rotina.

A chegada do "Monje", estão chamando carinhosamente assim, promoveu lista de espera e compra antecipada nas redes de farmácias que, só nessa "Première do Emagrecimento", embolsaram acima dos sete dígitos.

Daí que a pergunta da minha tia, ganhou, atualmente, ares de Chá Revelação do Peso. As "migles", quando se encontram, lançam a verde:

- Tu entrou no Monje, não foi? Conta logo!

- Deus me livre, estou é fitness, esse brownie aqui é exceção (diz a mentirosa).

Sinais dos tempos...

...esse mix de fantasia e realidade que mais parece um seriado distópico da Netflix.

Juro a vocês que, na última terça-feira, quando escrevi aqui sobre a onda de mulheres adultas simulando maternidade com bonecas do modelo Baby Reborn, o fiz achando um pouco exagero da minha parte. Mas ao saber que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou a criação do Dia da Cegonha Reborn, em homenagem às artesãs que criam tais bonecas realistas, constatei, mais uma vez, que a vida não só imita como consegue ser mais louca do que a arte.

Seria mais um reflexo da aceleração dos dias?

Estamos tão condicionados a executar tarefas, sem tempo para reflexões, ou mesmo ocupando qualquer segundo de desatenção com mais informações vindas dos algoritmos, que até a transferência de afeto maternal, a um objeto industrializado, tornou-se normal. Imagino que ontem muitas Mamães Reborn tenham ganhos presentes e cartas de suas bonecas.

Nesse rolê do relógio disparatado do "salve-se quem puder", o hit de muitos casamentos se tornou aquele trecho da canção de Luiz Ayrão: "Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for, pra falar de amor".

Exaustos ao fim do dia, é boa noite e até amanhã.

Um amigo diz que, nesse ritmo, daqui a pouco até o planejamento financeiro mensal da família vai ser feito em motel, ou "apê sigilo", com a ajuda do ou da amante, já que titulares estão em reunião.

Pula essa parte....

...vamos ao papa Leão XIV, que já chega como piada pronta mediante o time de Marcelo Paz. Teve católico, da ala pró-papa, torcendo o nariz para os memes que fervilharam desde o primeiro minuto após o anúncio do novo sumo pontíficie.

Acho bonita essa expectativa em torno de uma liderança mundial que traga uma mensagem de paz e solidariedade para a humanidade, um vento fresco com aroma messiânico, profético, esperançoso, bem diferente do bafo quente de um planeta aquecido, colapsando, e numa tensão entre as economias globais, com uma iminente ameaça bélica.

Estou mentindo?

Pena que o Jornalismo Profissional vá retirando de nós, seus discípulos, esse verniz gostoso da fantasia.

Mas hoje é segunda, então não quero deixar vocês com climinha pessimista, portanto, na pior das hipóteses, estamos nas vésperas de mais um São João, o que garante vatapá, baião de dois e paçoca, seguidos de bolo de milho, tudo quente.

Flores... coloridas, com cara de arraiá.

JCPM: 90 anos

Foto: Edy/ Divulgação Auxiliadora Paes Mendonça, Renato Paes Mendonça Tavares de Melo, João Carlos Paes Mendonça Tavares de Melo, e Marcelo Tavares de Melo Filho

Grande evento esta noite, no Teatro do Shopping RioMar Recife, celebra os 90 anos do Grupo JCPM. O conglomerado de shoppings, imobiliária, Sistema Jornal do Comércio, dentre outras frentes de atuação, nasceu numa pequena mercearia fundada por Pedro Paes Mendonca na Serra do Machado, tornando-se, ao longo das nove décadas, um dos grupos empresariais de expressão no Nordeste. Solenidade será conduzida pelo presidente João Carlos Paes Mendonca, reunindo lideranças empresariais, políticas e sociais de Pernambuco e de outros estados. Na foto, a família numa réplica da histórica bodega: Auxiliadora Paes Mendonça, Renato Paes Mendonça Tavares de Melo, João Carlos Paes Mendonça Tavares de Melo e Marcelo Tavares de Melo Filho. Vida longa ao JCPM!

Evidência

Foto: Globo/ Leo Rosario Paolla Oliveira

Sempre taxada a partir da beleza e apetrechos físicos, pecha que ela tenta fugir ao mesmo tempo em que se aproveita, Paolla Oliveira galga novo patamar, na carreira, ao interpretar a alcoolista Heleninha Roitman no remake de "Vale Tudo". Papel que marcou a história da teledramaturgia brasileira pela atuação da icônica Renata Sorrah, era uma das maiores expectativas em torno do folhetim. Em cena, Paolla convence e já recebe os aplausos da crítica, com direito a entrevista no programa Roda Viva da última segunda-feira, participação que consagra, pelas vias do Jornalismo, o capital artístico e humano da profissional. Brilha!

Amarílio Macêdo 80`

Foto: arquivo familiar Amarílio Macêdo e Patrícia

Na Fazenda Canhotinho, em Quixeramobim, Amarílio Macêdo, Patrícia, os filhos do casal, cônjuges e netas, vivenciaram, com emoção e verdade, programação celebrativa pelos 80 anos do empresário. Agenda teve início no feriado de 1º de maio com momento de Páscoa, reunindo moradores e todos os funcionários da propriedade.

No dia seguinte, família Macêdo recebeu em Almoço no Açude, com muito churrasco e Iago Gouvea na sanfona. À noite, jantar na Praça da Alegria de Maria e José, um dos espaços da fazenda.

No sábado, 3 de maio, procissão reuniu todos os moradores, convidados e vaqueiros para terço na Capela de São José, numa mistura de fé, cultura sertaneja e ato gratulatório. Grande final: jantar e show de Raimundo Fagner, com participação especial de Fausto Nilo. Com o desejo de saúde a aniversariante e família, seguem registros...

