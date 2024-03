Foto: Aurélio Alves Costa Neto, pastor sênior e fundador da Comunidade Cristã Videira

Adianto logo que a nossa conversa não será sobre a banda de rock e nem tampouco sobre eletricidade. Temos que admitir que a humanidade se divide por um único episódio, a vinda do Cristo, do Filho de Deus. Você pode estar pensando: "não seria o Natal a vinda de Jesus?". Em parte, você tem razão, porém quando se trata de algo que mudou a humanidade, não apenas o calendário, me refiro "Antes do Calvário - AC e Depois do Calvário - DC". Pelo benefício da cruz, a vida humana mudou.

Primeiramente, do ponto de vista humano, a mensagem da cruz é loucura, como afirmou o apóstolo Paulo, mas na perspectiva divina é o poder de Deus. Jesus tinha que morrer como oferta pelos pecados da humanidade. A vinda do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, tinha um objetivo, um destino, o Calvário. Morrer na cruz, para muitos, era o fim, uma tentativa frustrada de Jesus. Do ponto de vista espiritual, estava tudo certo, o plano de Deus era este. Por meio do sacrifício de Jesus temos hoje o acesso a Deus, nosso Pai celestial. "Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo..., mas para que o mundo fosse salvo por meio dele", evangelho de João 3:17.

A morte de Jesus na cruz é considerada o evento central da história cristã porque proporciona redenção, perdão, exemplo de amor e humildade. Antes da cruz o perdão de Deus se dava por sacrifícios contínuos de animais, mas, por meio de um único ato, Jesus encerrou nele o perdão eterno de toda a humanidade. "...assim, por um só ato de justiça, veio a justificação que dá vida a todos os homens." (Romanos 5: 18).

Finalmente, a mensagem da cruz está vinculada com a da ressurreição, na verdade, são inseparáveis. Porque Jesus Cristo ressuscitou, Deus, o Criador, demonstrou que a vida eterna é uma realidade que pode ser vivida. A fé em Jesus é a certeza que um dia ressuscitaremos com Ele. Mas, também, a ressurreição é um convite para viver uma vida transformada. Por quê? "Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele, que habita em vocês." (Romanos 8:11). Seu calendário, a partir de hoje, é sobre o Calvário.