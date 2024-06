Foto: Aurélio Alves Costa Neto, pastor sênior e fundador da Comunidade Cristã Videira

Quem não gostaria de uma receita que produzisse vida e saúde? Não apenas para viver, mas viver cheio de saúde. Pois é! Salomão nos deixou um conselho que nos levará à uma vida abundante. "Meu filho, escute o que digo a você; incline o ouvido às minhas palavras. Nunca as perca de vista; guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo." (Provérbios? 4?:20?-22). E de forma prática, qual é esse caminho????

Conselho número um: guarde o coração, dele depende toda a sua vida. O coração, mais do que um órgão do corpo, é quem somos interiormente. Nem sempre vamos saber nossas reais intenções, mas deixar Deus ter acesso ao coração, querer mudar de dentro para fora e examinar constantemente quem somos, de fato, é querer mudança real.

Conselho número dois: guardar a boca, afastar nossos lábios de palavras maldosas. Salomão nos deu uma aula de como nossas palavras influenciam nossa vida. Na verdade, ele chegou a dizer que a "morte e a vida" estão no poder da língua. Achamos que podemos dizer tudo, falar tudo, ter que dar opinião e, sem perceber, nossa alma passa a ser contaminada. Segundo Salomão, guardar a língua é uma chave que traz vida e saúde.

Conselho número três: guardar os olhos e mantê-los fixo no que está diante de nós. Cuidado com as distrações, tenha foco e uma visão clara da vida e, principalmente, da sua missão de vida. Sobre este assunto Jesus afirmou que "são os olhos a lâmpada do corpo, se temos bons olhos, temos saúde no corpo". A forma como nos enxergamos, como vemos os outros e como enxergamos as circunstâncias ao nosso redor fazem toda diferença.

Finalmente, conselho número quatro: veja bem por onde você anda. Hoje em dia precisamos ter muito cuidado onde colocamos nossos pés. Esteja alerta para ambientes nocivos, principalmente para sua alma, lugares que sem perceber trazem uma influência doentia. Cuidado também para os ambientes virtuais que muitas vezes só despertam a competição, a intriga, a divisão, as opiniões de pessoas que querem ensinar muito e não carregam nem um projeto de construção na jornada. Salomão nos aconselhou a ter cuidado onde pisamos.

Quatro conselhos, simples e eficazes.