A guerra de dentro para fora

Foto: Aurélio Alves Costa Neto, pastor sênior e fundador da Comunidade Cristã Videira

Que presente divino é uma boa amizade! É uma riqueza incalculável, não é mesmo? Cultivar e desenvolver boas amizades é algo que precisamos dar mais atenção. O que afeta nossos relacionamentos? Como fortalecer nossas amizades? Hoje quero levantar uma perspectiva interessante que Tiago, irmão de Jesus, escreveu muito bem em seu livro. Aqui vão suas palavras:

"De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm; matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres." (Livro de Tiago capítulo quatro?)

Deixe-me esclarecer o texto acima. De forma bem direta, ele assegura que nossos desejos interiores, "as paixões que guerreiam dentro de nós", afetam diretamente nossos relacionamentos. Interessante não é mesmo? Mais uma vez, saber se relacionar é também saber vencer a batalha interior entre o ideal e o real que constantemente vive guerreando dentro de nós. Nesta perspectiva, quais os cuidados que precisamos ter para desenvolver boas amizades?

O cerne da questão sustentado por Tiago está em vencer a insatisfação interior, esse é o primeiro passo. Cobiçar e invejar é uma doença que mata uma pessoa, que afeta uma amizade. Ninguém suporta conviver com gente que vive reclamando, com gente insatisfeita, gente que não saber agradecer o que já conquistou, gente que só se relaciona por interesse.

"Sofremos muito com o pouco que nos falta e gozamos pouco com o muito que já temo", já dizia Shakespeare. Quando não somos satisfeitos com o quanto já temos e com o pouco que nos falta, vamos desejar e cobiçar mais e mais, e nunca vamos ser supridos.

O problema é interior e, se não for tratado, pode piorar porque a responsabilidade de ser suprido passa a ser das pessoas ao redor. Amizades sinceras são aquelas fundamentadas no relacionamento em si e não nos interesses pessoais, naquilo que obtenho do outro. Ser saudável de alma é quando conquistamos o equilíbrio entre o real e o ideal. Bons relacionamentos nascem neste fundamento, simples assim!