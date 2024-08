Preparado?

Foto: Aurélio Alves Costa Neto, pastor sênior e fundador da Comunidade Cristã Videira

Talvez o assunto que vou levantar não seja o mais empolgante, mas com certeza é muito importante. Sendo direto, a morte é real e todos nós iremos partir um dia. Por favor, se leu até aqui, não desista, leia até o final.

O Brasil ficou chocado com o acidente aéreo que vitimou algumas dezenas de pessoas e deixou famílias enlutadas. Que Deus, e somente Ele, possa consolar essas pessoas. A questão aqui é: não sabemos como partiremos. O fato é que a morte é o nosso destino e deveríamos levar isso a sério. "É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos; os vivos devem levar isso a sério!" (Salomão, livro de Eclesiastes?). Como podemos aproveitar a vida?

Invista mais no plano de eternidade do que no plano de longevidade. Ter plano de aposentadoria, plano de qualidade de vida, plano de saúde, todos têm sua importância, mas são relativos à esfera terrena. O que adianta ter plano de longevidade e esquecer o plano de eternidade? Saiba que a eternidade é real, foi Jesus que disse. Onde você passará sua eternidade? Você precisa saber responder. Gozar da eternidade ao lado de Deus não se compara com dinheiro ou boas conexões. O único que tem poder de colocar alguém diante de Deus se chama Jesus. Jesus disse: "Quem crê em mim tem a vida eterna".

Tenha uma missão de vida, e não apenas um meio de vida. É impressionante como crescemos com uma mentalidade de buscar nosso lugar no mercado de trabalho, no meio de vida, que, por sinal, tem sua importância. Meio de vida paga conta, compra roupa, proporciona-nos viajar e desfrutar da vida. Isto é dom de Deus, sim, Deus é que nos proporciona.

O problema é quando o meio de vida passa a ser a própria vida, pois quando ele deixa de existir por alguma circunstância, algumas pessoas deixam de existir. Missão de vida é sobre construir a eternidade, é sobre amar a Deus e amar pessoas. Acredito que Deus abençoa o meio de vida de quem tem missão de vida para que o meio de vida possa contribuir para a missão de vida. Não precisamos ser lembrados com mais acidentes ou pessoas ao nosso lado partindo. Decida ser sábio e leve esse assunto a sério. A eternidade é real. n