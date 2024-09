Foto: Aurélio Alves Costa Neto, pastor sênior e fundador da Comunidade Cristã Videira

Setembro é o mês da ação Ame Seu Vizinho (ASV), cujo objetivo é servir às pessoas da nossa cidade. A ação ASV 2024 tem como meta doar 20 mil cestas de alimentos, 77 mil peças de roupas, 3.500 refeições a moradores de rua; fazer 2.400 doações de sangue; beneficiar quase 400 instituições; revitalizar 5 unidades prisionais para realizar trabalhos de ressocialização; reformar 26 instituições e algumas casas de moradores de baixa renda. Essa ação deverá envolver 10 mil voluntários em cinco cidades que estamos presentes. Sim, mas por que este assunto?

Primeiramente, acredito que uma cidade não é dada a uma igreja, e sim uma igreja é dada para uma cidade. Quando falamos do evangelho de Jesus, servir ao próximo é condição básica, é colocar em prática as palavras do Senhor Jesus. Uma igreja relevante não é o quanto ela recebe da sociedade, mas o quanto ela dá para a sociedade. Somos essa igreja e desejamos inspirar outras a seguirem nosso exemplo e fazer diferença na vida das pessoas.

Ame Seu Vizinho é uma demonstração do quanto um ser humano é importante. Não se trata de valorizar o que fazemos, mas a quem servimos. Não simplesmente doamos uma cesta básica de alimentos, e sim valorizamos uma pessoa. Não é sobre reformar residências e instituições, mas enxergar as pessoas, porque, segundo as palavras de Jesus, quando fazemos a "um dos meus pequeninos irmãos a mim vocês fazem".

Queremos também dar oportunidade a quem ama servir ao próximo. São profissionais da área de saúde, profissionais liberais, empresários, jovens, adolescentes, homens e mulheres comuns da sociedade, seguidores de Jesus que querem fazer a diferença servindo a outras pessoas. Usando mais uma vez as palavras de Jesus, "é melhor dar do que receber". Talvez você cruze com algum voluntário servindo a uma comunidade próxima onde você reside. Preste atenção na alegria no rosto de cada um.

Finalmente, ASV é convocar a sociedade a se importar com o pobre e o necessitado. Acredito que temos recebido muito de Deus, e essa ação não é sobre nós mesmos, mas para compartilhar com quem não tem o básico para viver. O convite está feito, junte-se a nós! Sim, a data será 28 de setembro.