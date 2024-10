Seja um bom vizinho

Quem sabe você faz parte de uma grande maioria que reside em condomínio de casas, de apartamentos ou mesmo em uma residência isolada. Independente de onde você resida, você é vizinho de alguém. Ser e ter vizinho sempre exige um esforço para se ter uma boa convivência. Pensando nisso segue algumas sugestões para que sejamos bons vizinhos. As dez boas práticas de um bom vizinho.

1. Saber ser vizinho - não ser intruso, bisbilhoteiro e nem invasor de privacidade. Amizade é diferente de intimidade.

2. Ser prestativo - sempre estar disposto para contribuir e ajudar. Um bom vizinho sempre diz, "como posso ajudar?"

3. Ser discreto - "eu vi, eu sei, eu estava lá", mas fazer de conta que não sabe, que não viu e que nunca esteve lá. Afinal, a vida do outro não é responsabilidade sua.

4. Trazer soluções - fazer parte de um time que não é dos críticos, mas de quem traz a solução!

5. Estar acessível, mas nem sempre disponível - mesmo que todos tenham suas responsabilidades, é possível abrir um canal de comunicação. Saber ouvir mais e falar menos. Nem sempre é a questão do seu tempo, e sim de sua atenção.

6. Ser gentil - ninguém gosta de vizinho rude, mal-educado e de cara feia. Gentileza se aprende, pelo menos com um sorriso, um bom dia, um boa tarde e um boa noite nos lábios.

7. Respeitar o contraditório - ser diferente não significa que seja errado. Muitas vezes, a discussão é sobre gosto e nem se percebe.

8. Respeitar o limite alheio e as áreas comuns - não fazer algo com o vizinho que não gostaria que fizessem com você. Isso vale para volume de som, de festa, momentos que deveriam ser de silêncio etc. Não é somente respeitar o regulamento, é respeitar a cidadania. O condomínio não é propriedade de uma pessoa!

9. Celebrar o sucesso dos outros e chorar com os que choram - coisa boa é saber que os vizinhos estão prosperando, mas também estar presente na dor deles.

10. Viver como verdadeiro cristão - não se trata de religião, e sim de viver o verdadeiro cristianismo, ser praticante dos princípios e valores cristãos. Muito mais do que falar, viver isso na prática. Se um dia essa pessoa sair do condomínio, todos sentirão sua falta e não o contrário, alívio.