Qual Jesus você conhece?

Foto: A Sexta-Feira Santa representa o sacrifício e a redenção de Jesus Cristo (Imagem: Love You Stock | Shutterstock)

Certa vez, Jesus fez uma colocação muito interessante: “Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva”. Para se desfrutar o melhor de Deus é necessário crer no verdadeiro Jesus, o da Bíblia. Porque é possível crer em outro. Quantos têm colocado sua fé no menino Jesus? Deveria ser uma criança linda, mas não é nesse Jesus que precisamos depositar nossa fé. Quantos colocam sua fé no Jesus que ainda está na cruz? Se ainda está na cruz, não ressuscitou, portanto não faz diferença. E o Jesus dos filmes, fruto da imaginação do diretor e longe da realidade? E o Jesus da religião, da regra, das exigências? O Jesus que mais me afasta de Deus e do que me aproxima dele.

A questão que levanto é séria, exige honestidade, humildade e coragem para se tomar a decisão de conhecer o Jesus que fará toda diferença. O que acontece quando conhecemos o verdadeiro Jesus, o Filho de Deus? O verdadeiro encontro com Jesus nos transforma. Não se trata de mudança de hábitos, e sim de caráter. É sobre transformação interior, nascer de novo, ser uma nova criatura. E essa mudança é fruto da intervenção divina.

Quando seguimos Jesus, o Deus que se encarnou, recebemos vida eterna. Só Jesus, que morreu e ressuscitou, tem o poder de dar a eternidade a uma pessoa. Jesus tem o poder sobre a morte e o inferno. Ele venceu o diabo na cruz, que antes tinha esse poder. Conhecer e seguir Jesus nos garante o céu como nosso lugar eterno.

O verdadeiro Jesus resgata nossa identidade. Quando o pecado se estabeleceu, nossa identidade foi perdida. Em outras palavras, o pecado é um intruso. Na verdade, agradar a Deus, entender e viver a Palavra, ouvir e ser guiado pelo Espírito é o nosso normal. Viver dessa forma só é possível quando Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador e, por meio de Jesus, somos aceitos como filhos de Deus. Jesus afirma que você é perdoado, amado, escolhido para ser filho, eterno e santo.

Minha oração é que que, nesse Natal que se aproxima, tenhamos uma experiência de celebrar, conhecer e viver com o verdadeiro Jesus, o Filho de Deus, que morreu, ressuscitou e vive eternamente, e que está sentado no trono do Pai, adorado para sempre e que um dia voltará.