Pastor Costa Neto: Foi Jesus quem disse

Um dos estudos mais consagrados de Jesus, sem sombra de dúvidas, foi o Sermão do Monte, e aqui quero destacar o que está escrito no evangelho de Mateus sobre o que chamamos das "bem-aventuranças" que, na verdade, nada mais é do que um convite de Jesus para um estilo de vida que agrada os céus e que difere completamente da sociedade de hoje. Aqui vão algumas palavras dele.



"Bem-aventurado os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus". O resultado já diz muita coisa, ou seja, Deus, o Pai, não tem problema de compartilhar o reino dele para aqueles cuja riqueza é ter Deus no centro da vida. Com Deus temos tudo; sem Ele, não temos nada. O que a nossa sociedade chama de riqueza pode ser justamente o contrário do que Deus diz ser. Quais os valores e as conquistas que você persegue? Em quais riquezas você tem se sustentado e que logo passarão?

"Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados". Pelo que você tem perdido o sono? Quais preocupações deixam você triste? Pelo que você chora? Uma vida que agrada a Deus se entristece com o que Deus fica triste e se alegra com o que Ele se satisfaz. Que a dor do outro seja a minha dor. Que a necessidade do pobre seja a minha tristeza e a minha motivação para o ajudar. Que a falta do outro me faça ver o que tenho de sobra e me faça dar. Que minhas preocupações sejam muito mais sobre ajudar os outros do que as minhas próprias necessidades.

"Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia". Geralmente pedimos misericórdia para nós e justiça para os outros. Mas na perspectiva de Jesus, o que primeiro desejo para o outro é o que faz com que as coisas aconteçam comigo. Esperar a justiça de Deus pode frustrar nossas expectativas. Por isso, é melhor ser misericordioso para com o outro.

"Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus". O colírio para enxergar o que Deus quer e pode fazer na nossa vida passa pelo coração. Como você vê as pessoas ao seu redor? Como você enxerga os recursos que passam por suas mãos? Como você vê a Palavra de Deus? Ter um coração puro só é possível com uma vida transformada pelo próprio Deus.

As bem-aventuranças não param por aqui, vivê-las é ter a verdadeira vida.