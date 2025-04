A força do terceiro setor

Como sociedade civil organizada, o terceiro setor (ONGs, associações e entidades religiosas) exerce hoje um papel importante na sociedade ao promover atividades de interesse social ajudando gente que precisa. Já estou há 45 anos envolvido neste setor e vejo muitas entidades fazendo um trabalho exemplar, alcançando pessoas que o governo não seria capaz de alcançar. Quando converso com líderes desse setor, vejo uma reclamação, a falta de recurso. Mas, na verdade, não é só isso, tem outros pontos importantes que quero discutir aqui.

Começo falando o óbvio, a entidade deve estar constituída de forma correta, ter um estatuto com objetivos abrangentes de forma que seja possível participar de editais, tanto do governo como dos seus órgãos. Em outras palavras, vejo que falta organização e profissionalismo. Algumas porque não sabem e outras porque não colocam isso como prioridade. Precisamos urgente de entidades com boa gestão. E isso não é sobre ter ou não recurso, e sim visão. Vejo que falta gente que esteja atenta aos editais que são publicados diariamente, simples assim! Hoje, há no mercado gente que só trabalha com isso.

Outro ponto importante é a transparência. Receber recurso é um item importante, prestar contas é mais importante ainda. Não é somente se dizer honesto, tem que provar a honestidade. Algo que os gestores precisam estar atentos é que esse item traz continuidade, abre portas para novos recursos.

Um quadro forte de voluntários é fundamental para o desenvolvimento de uma entidade, e nesse item posso falar com propriedade, pois como Comunidade Cristã Videira e como Instituto Vida Videira temos muito que agradecer aos nossos voluntários, pois sem eles seria impossível chegar onde chegamos. Captar voluntários passa pelo quanto a entidade inspira e por quem tem sido beneficiado. Uma sugestão prática: dê publicidade ao que você faz, torne público ao ponto de inspirar profissionais, donas de casa e jovens que queiram amar pessoas.

Decida aprender com quem já faz e tem experiência, junte-se com gente grande, seja humilde. Decida se capacitar, faça cursos, leia livros, busque conhecimento na área. Saia da ingenuidade, decida ser uma entidade excelente e faça a diferença, o pobre não pode esperar!