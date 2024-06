A beleza importa e salva

Foto: Divulgação Daniel Maia, professor doutor de Direito da UFC, advogado e Colunista do O POVO

Conta a história que uma prostituta grega chamada Frinéia, a mais linda mulher da vida que teria existido, foi levada a júri por um crime horrível e que no momento do seu julgamento, o seu Advogado a despiu na frente dos jurados e indagou: Seria possível uma criatura tão bela ter cometido as atrocidades pelas quais é acusada? E o veredito foi unânime: Não! Ela é inocente. Assim, Frinéia, foi salva pela sua beleza.

Não adianta dizer que nós todos não gostamos de beleza, pois o belo parece inato ao ser humano. Desde o ventre materno, nenhuma mãe ousa pregar o discurso idiota de que beleza não importa e que, assim, não se importa se o filho nascer feio. Na escola ficamos orgulhosos em sermos escolhidos para escrever na lousa por termos a letra bonita. Nos apaixonamos pela criatura bela que nos cerca, e não adianta dizer ao contrário, pois podemos até aprender amar o feio, mas paixão mesmo somente pelo que é belo.

É claro, que nem sempre a pessoa mais bela nos quer, mas aí são outros quinhentos...

Ao comprar um livro, se tiverem dois com o mesmo conteúdo, escolhemos sempre o que tem a capa mais bonita. Queremos ter uma roupa bonita. Um cabelo bonito. Morar em um lugar com a vista bonita. Um carro bonito. E claro, um corpo com formas que gostamos.

Não há nada que queiramos fora do padrão de beleza que gostamos. Quem discorda ou é feio ou não tem condições de alcançar o objeto de desejo mais bonito e aí se conforma com o menos belo, passando a pregar esse discurso perdedor de que a beleza não importa.

Podem falar que tudo o que está escrito aqui se refere apenas à aspectos materiais da vida e é isso mesmo, pois vivemos em um mundo material, em que não podemos duvidar da força do belo sobre os resultados que obteremos ao longo da vida.

Por isso, capriche no visual sempre! Quando for a uma entrevista de emprego; quando for a um encontro; quando for receber um cliente; quando estiver esperando a pessoa amada em casa. Acredito a beleza importa e salva, até casamento.

Afinal, é muito melhor está ao lado da beleza do que da feiura.