Quem quer dinheiro?

Foto: Divulgação Daniel Maia, professor doutor de Direito da UFC, advogado e Colunista do O POVO

Sem nenhum exagero ou vergonha admito que neste exato momento escrevo esse artigo com lágrimas nos olhos. Assim, como também estão muitos brasileiros, os quais, da mesma forma que eu, amanheceram, naquele sábado, dia 17, se sentindo órfãos de um pai que nos fez acreditar que tudo é possível. Que vencer é possível!

Também admito que a minha tristeza é leve, assim como foi leve a maneira como ele nos ensinou a enfrentar os desafios da vida, do trabalho e principalmente dos naturalmente melancólicos domingos a noite, os quais com ele deixavam de ser o prenúncio das odiosas segundas-feiras para serem uma injeção de alegria e autoestima em todos que se deliciavam com a risada marcante na hora das pegadinhas ou com a esquadrilha de aviõeszinhos feitos com dinheiro.

O camelô que conquistou o título de rei da Comunicação era tão iluminado que nem mesmo a atual sociedade hipócrita, líquida e carente de ídolos conseguiu destrona-lo. E olhem que a cada brincadeira ousada que ele fazia com a sua plateia, sempre aparecia alguém na internet com um "mimimi" sobre o tom do humor, por vezes ácido, porem sempre representativo do que queríamos ouvir e falar.

Eu, além de me inspirar no empresário, o qual sempre pregou que a melhor forma de enriquecer era gerando empregos e fazendo os que estão ao redor prosperar, adorava quando ele recebia em seu programa alguém muito famoso, tipo "um Neymar" e o tratava como se não soubesse direito quem era. Eu achava isso muito engraçado.

Agora difícil foi escolher um dos seus jargões para intitular esse texto, pois a genialidade comercial dele era tamanha que cunhou dezenas de frases que são impossíveis de dissocia-las dele.

O Senor descansou e merecidamente teve uma passagem leve ao lado da família e com todo o conforto possível, e não à toa em um sábado, pois ele tem que alegrar o céu já no domingo a noite.

O seu legado de inspiração permanecerá eternizado em que teve a sorte de conhece-lo. Eu não realizei esse sonho de vê-lo pessoalmente, mas creio que todos nós nos sentíamos íntimo dele, mesmo o vendo somente pela sua Televisão.

Descanse em paz e obrigado, muito obrigado, Silvio Santos.