Deolane, Datena e os valores invertidos

As duas prisões da influenciadora e Advogada Deolane Bezerra e a cadeirada que o apresentador de Tv e candidato à Prefeitura de São Paulo José Luiz Datena deu em seu adversário Político Pablo Marçal, durante um debate promovido pela TV Cultura, tomaram as telas de televisores e smartphones nos últimos dias.

Penso que entre esses bizarros fatos há um ponto em comum: a sociedade atual está ultrapassada e precisa urgentemente se adaptar à realidade e efeitos das redes sociais.

No caso da Deolane, ficou escancarado a absurda inversão de valores ao se ter supostos fãs a chamando de "Rainha" e a erguendo sobre os ombros na sua saída da primeira prisão. Rainha de quê? Fica a pergunta.

No caso da agressão do Datena sobre o Marçal, duas coisas chamaram a atenção: primeiro a arrogância do agressor ao dizer que faria de novo, segundo a total incapacidade que os candidatos à Prefeitura da maior cidade brasileira de duelar no campo político com a utilização das redes sociais, como bem faz Marçal.

A sociedade precisa acordar e ver que nem pelo fato de a pessoa ter milhões de seguidores ela é "Rainha" e, de outro lado, que a velha política arrogante e que não aprendeu a se comunicar na hera digital com as massas está com os dias contados.

Em um caso ou no outro, quem ficou em evidência foi a democracia, a qual permite que por mais idiota que seja chamar uma presidiária de "Rainha", isso possa ser feito, bem como quando alguém ofende a outrem com manifestações dessas idiotas, o ofendido não possa se valer da violência para retaliar quem lhe fala.

A "rainha" Deolane segue presa e proibida de se manifestar em suas redes sociais; Datena continua cego em sua arrogância e manchou a sua vida pública por um ato incompatível com quem deseja governar, já Marçal voa na sua campanha utilizando bem as redes sociais como nenhum outro candidato consegue fazer.

Quem sabe a lição que fica é que a realidade está sendo, a passos largos, substituída pelo discurso digital, o qual não depende dos antigos veículos de comunicação como rádio e Tv para chegar a milhões de pessoas.