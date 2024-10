Tempo, o mais valioso ativo da vida moderna

Foto: Divulgação Daniel Maia, professor doutor de Direito da UFC, advogado e Colunista do O POVO

Há alguns anos escrevi e publiquei a seguinte provocação: Quanto você pagaria por mais uma hora de vida no seu dia? A pergunta provocativa parece ter resposta óbvia! Afinal, todos nós pagaríamos tudo o que tivéssemos para ter mais tempo nessa existência. Entretanto, o tempo, mesmo em épocas de dólares nas alturas e criptomoedas caríssimas, tem sido a moeda mais rara e, portanto, mais cara do mundo, porém extremamente desperdiçada.

Nesse contexto, muitas pessoas não percebem que desperdiçam boa parte do dia, todos os dias, e, assim, jogam fora parte da própria vida, perdendo tempo com diversas coisas, atividades e sentimentos que certamente as farão se arrepender no futuro, quando o seu tempo for escasso. De outro lado, muitas pessoas também nos fazem perder o nosso tempo, sendo isso verdadeira agressão à nossa existência.

Não é por acaso que profissionais e empresas que dedicam mais atenção aos seus clientes, com atendimento personalizado e com tempo exclusivo para atender as suas demandas, ganham cada vez mais espaço no mercado e a fidelizam o seu público.

De fato, não adianta usarmos as novas tecnologias para facilitar a nossa vida e nos dar mais tempo livre, se não respeitarmos o tempo do outro.

Aliás, agora, chego a conclusão de que esse quadro de escassez de tempo está mais grave ainda, pois a tecnologia, a qual deveria nos possibilitar mais tempo livre, ao contrário, nos escraviza em suas redes sociais, whatsapp e outros aplicativos que roubam nosso tempo.

Assim, convido você, caro leitor, a refletir sobre como você tem gastado e permitido que gastem o seu tempo. Muito provavelmente após fazer essa reflexão você se tornará um pouco mais ranzinza, assim como eu fiquei, e não tolerará mais que terceiros te façam esperar. Se isso acontecer, será ótimo para você que tenderá a ter mais tempo e também bom para o próprio mercado que fará a sua seleção natural, deixando que sobrevivam apenas os profissionais que respeitem o tempo dos seus clientes. Afinal, o tempo é o mais valioso ativo que podemos ter e, ironicamente, é uma riqueza que não podemos acumular.