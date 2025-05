IA substituirá somente as pessoas frágeis

Foto: Instituto oferece atividades virtuais sobre inteligência artificial

Muito se fala que a inteligência artificial está acabando com os empregos e até com algumas profissões que estão sendo substituídas por sistemas que executam as mesmas tarefas dos humanos com mais precisão, rapidez e custo mais baixo.

Entretanto, um fator que deve ser considerado é a fragilidade emocional desta geração de jovens, os quais, muitas vezes, são intolerantes a qualquer tipo de pressão ou cobrança. Essa fragilidade tem feito com que empresas de todos os setores tenham uma alta rotatividade de contratações, pois a qualquer sinal de estresse os contratados literalmente pedem para sair.

Penso que esses jovens sim terão dificuldade de competir por um bom emprego no mercado com as inteligências artificiais. Aliás, competição é uma das palavras odiadas por esses lépidos jovens, os quais estão acostumados a ganhar uma medalha mesmo quando perdem qualquer coisa em que estejam envolvidos.

Tal rotatividade custa caro para as empresas, as quais investem em seleções, qualificação e treinamentos para logo em seguida terem que contratar outros para o lugar daqueles que se são cobrados pelo chefe reclamam, por se sentirem desconfortáveis e se não são cobrados reclamam também, pois se sentem abandonados.

Entretanto, isso abre uma verdadeira janela de oportunidade para aqueles que são minimamente anti-frágeis, como bem define Nicholas Taleb em seu livro que leva esse título, Anti-frágil.



Assim, enquanto as inteligências artificiais passaram a ser uma boa alternativa para substituir quem não quer ser minimamente pressionado ou cobrado no trabalho, os que suportam a pressão natural de qualquer atividade laboral são mais valorizados e possuem a grande chance de vencer mais facilmente na vida, em meio a essa sociedade frágil.

Dessa forma a preocupação em ser substituído no mercado de trabalho não deveria ser em relação ao avanço tecnológico da nossa época, mas sim em face do retrocesso emocional em que muitos apresentam, sendo a fragilidade a verdadeira causa que mais impulsiona a troca de um humano por um sistema de informática.