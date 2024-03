VOCÊ JÁ DEVE TER VISTO ESTA FRASE em algum prédio ao esperar pelo elevador: "Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se no andar". De tão usada, até parece que a construção é certa gramaticalmente. Não é. Pela gramática, não se deve usar a palavra "mesmo" como pronome pessoal. "Mesmo" não é sujeito da oração. Desse modo, evite usar "o mesmo" ou "a mesma" para referir a alguém ou a algo. Os pronomes "ele" e "ela" resolvem. Veja: "Antes de entrar no elevador, verifique se ele encontra-se no andar". Simples, objetivo e correto.

EXEMPLOS

VEJA ALGUNS EXEMPLOS. Evite: "O aluno faltou à aula. O mesmo informou que está doente". Prefira: "O aluno faltou à aula. Ele informou que está doente". Evite: "Conversamos com a médica e a mesma disse que fará a cirurgia". Prefira: "Conversamos com a médica e ela disse que fará a cirurgia".

QUANDO USAR?

E QUANDO SE DEVE USAR a palavra "mesmo", então? Como pronome demonstrativo. A função dele, nessa situação, é retomar uma oração ou um termo que tenha natureza substantiva. Um exemplo é quando se pode substituir por "isso". Leia: "Ele comprou uma roupa nova e quer que eu faça o mesmo". Troque "o mesmo" por "isso". Funcionou? Então, está correto.

MESMO QUE...

O TERMO "MESMO" também pode ser usado corretamente com o sentido de "próprio" para reforçar uma ideia. Exemplos: "Ele mesmo abriu a porta", "Ela mesma veio falar comigo".

Pode ser usado como advérbio, no sentido de "ainda", "até" ou "realmente". Exemplos: "É lá mesmo onde quero morar", "É assim mesmo que eu quero minha roupa".

No sentido de "ainda que", como uma conjunção concessiva: "Mesmo que esteja chovendo, vou à praia", "Mesmo que você não queira, eu vou ler".

Também é adequado quando falamos da exata mesma coisa já referida ou determinando um substantivo. Exemplos: "Falei para você o mesmo que disse a ela" (= a mesma coisa que disse a ela), "A criança gosta de usar o mesmo lápis".

QUESTÕES

Vamos resolver?

1. (Casa de Cultura-UFC 2024.1) Em relação ao emprego do particípio, assinale a alternativa em que se encontra uma construção correta:

a) Os alunos haviam entregado os exercícios ao professor.

b) Ele tinha enxuto o chão da cozinha para não cair.

c) O fogo foi acendido pela manhã.

d) O presidente foi elegido pelo povo.

Sabe-se que alguns verbos têm duas formas de particípio: uma regular (terminada em -ado ou -ido) e uma irregular (geralmente, de forma reduzida). É o caso dos verbos entregar, enxugar, acender e eleger, citados na questão. Assim, usa-se a forma regular com ter/haver e a irregular com ser/estar. Letra a) está correta: "haviam entregado". Item b) está incorreto. O certo é: "Ele tinha enxugado". Item c) estaria correto se fosse "O fogo foi aceso". E o item d) estaria correto se fosse "O presidente foi eleito".

2. (Casa de Cultura-UFC 2024.1) Dentre as orações abaixo, assinale a que apresenta sujeito indeterminado:

a) À tarde, as crianças do bairro brincam na pracinha.

b) Estudamos para a prova com os livros da biblioteca.

c) Assistiu-se ao jogo dos alunos do nono ano.

d) Faz três anos que estuda com os mesmos colegas.

Em a), o sujeito é "as crianças do bairro". Sujeito simples, bem definido. Em b), o sujeito é elíptico (nós), identificado pela desinência -amos. Em c), há sujeito indeterminado. Veja a partícula "se", chamada de índice de indeterminação do sujeito. É a opção certa da questão. Em d), há verbo impessoal com a ideia de tempo decorrido. É chamada de oração sem sujeito.

