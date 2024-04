Se eu tivesse pagado, a conta estaria paga

EM ALGUMAS SITUAÇÕES, SURGE A DÚVIDA sobre qual verbo usar: ganho ou ganhado? Pago ou pagado? Gasto ou gastado? Impresso ou imprimido? Entregue ou entregado? Expulso ou expulsado? Qual é o certo? Os dois podem ser usados? Existem verbos com apenas um particípio. Existem outros, como esses citados, que têm duplo particípio (um regular e um irregular). O regular, em geral, termina com -ado ou -ido. São exemplos: pagado, gastado, ganhado, imprimido, entregado, suspendido, acendido, chegado, pegado. O irregular varia bastante, como: pago, gasto, ganho, impresso, entregue, suspenso, aceso.

TER/HAVER

QUANDO HÁ os verbos "ter" ou "haver" como auxiliares, usamos preferencialmente a forma regular do particípio (que termina com -ado ou -ido). Exemplos: "Eu já tinha pagado e pegado o sorvete", "Ele havia imprimido o comprovante", "Ela havia salvado o documento".

SER/ESTAR

QUANDO O AUXILIAR for o verbo "ser" ou o "estar", usa-se preferencialmente a forma irregular do particípio do verbo principal. Exemplos: "O sorvete foi pago por mim", "O comprovante foi impresso por ele", "O documento foi salvo por ela".

MAIS EXEMPLOS

HÁ UMA LISTA DE VERBOS que têm as duas formas do particípio. Veja alguns deles. A primeira forma é usada com ter ou haver. A segunda, com ser ou estar.

aceitar: aceitado/aceito

acender: acendido/aceso

benzer: benzido/bento

enxugar: enxugado/enxuto

expulsar: expulsado/expulso

gastar: gastado/gasto

imprimir: imprimido/impresso

matar: matado/morto

pegar: pegado/pego

prender: prendido/preso

salvar: salvado/salvo

soltar: soltado/solto

suspender: suspendido/suspenso

Atenção!

Os verbos "chegar" e "trazer" têm apenas a forma regular no particípio. É "chegado" e "trazido".

Assim, é incorreto, pela gramática normativa, usar "ele tem chego" ou "se eu tivesse trago".

SALVA A DICA!

1º/5

QUARTA-FEIRA QUE VEM é o primeiro dia do mês de maio. Lembre-se: o primeiro dia de qualquer mês é sempre escrito em ordinal: 1º de janeiro, 1º de maio, 1º de outubro. Evite: dia 1, dia um, dia 01. E, na indicação de dias e meses, sem zero à esquerda nas datas: 1º/5, 2/5, 3/5.

"O 1º de Maio é uma data de luta"

OUTRO LEMBRETE: são escritos com inicial maiúscula os nomes de datas comemorativas, festas populares, celebrações cívicas, feriados (religiosos ou não) e datas históricas em geral. Desse modo, quarta é dia 1º de maio. Mas, se você estiver se referindo à comemoração do Dia do Trabalho, pode usar: "O 1º de Maio é uma data de manifestações pelo País".

Vacinação para crianças até 10 anos.

É comum vermos e ouvirmos, por exemplo, que começou a vacinação para "crianças de 0 a 10 anos". A ideia que se compreende é que a faixa etária aí começa quando a criança não completou 1 ano de idade ainda. Ela pode ter meses de vida, mas ninguém tem 0 (zero) ano. Desse modo, evite esse uso quando se referir à faixa etária. Basta dizer "crianças de até 10 anos", por exemplo.

SUGESTÕES?

Por favor, escreva para: danielanogueira@opovo.com.br

Volto daqui a 15 dias.