Alguém namora alguém

MUITO REQUISITADO NESTES DIAS, O VERBO "NAMORAR" é informalmente usado com a preposição "com". Mas, pela gramática normativa, quem namora... namora alguém. E não com alguém. O verbo namorar não requer a preposição "com" no complemento. Assim, na língua culta, em uma situação formal, deve-se dizer "José namora Maria", por exemplo, em vez de "com Maria". Eu sei que é uma dica chata, mas é bom saber caso precise usar esse verbo num texto oficial (vai que, né?). Aí, em vez de "Quer namorar comigo?", é bom corrigir para "Quer me namorar?" ou "Quero namorar você". No dia a dia, em uma situação mais informal, aí vale qualquer uma. =)

NAMORA COM?

PODE-SE, SIM, PENSAR em uma situação específica: João namora com Ana - é válido se ele sai para namorar e leva a Ana do lado, como companhia (um negócio meio constrangedor, convenhamos). Mas, se estamos nos referindo ao relacionamento, é um namora outro, sem "com".

O CASAL FOI...

A IDEIA É DE PLURAL, DE COLETIVO. Mas cuidado ao usar palavras que remetam a esse sentido. Exemplos: "O casal saiu", "O casal José e Maria saiu". O núcleo do sujeito é "casal". Por isso, o verbo fica no singular. Do mesmo modo, quando se fala "pessoal", imagina-se um grupo de pessoas. Mas o nome "pessoal" está no singular. Assim, não se flexiona: "O pessoal já foi embora", "O grupo viajou".

ESQUECI VOCÊ

O VERBO ESQUECER pode ser usado com e sem preposição - depende de ele vir acompanhado ou não de um pronome. Como assim? Quem esquece... esquece algo. Exemplo: "Esqueci seu nome". E quem se esquece... esquece-se de algo. Exemplo: "Eu me esqueci do seu nome".

Outro verbo que causa confusão é o preferir. Ouvimos e lemos muito que "preferimos alguma coisa do que outra". Pela norma culta, porém, o uso da expressão do que, nesse sentido, é errado. Eu prefiro uma coisa a outra. Vejamos: "Prefiro sol a chuva", "Prefiro calor a frio".

E detalhe: não é necessário usar expressão que mostre intensidade com o verbo preferir, que já significa gostar mais de algo. Assim, evite frases como "Prefiro muito mais fazer isso" ou "Prefiro mil vezes morar aqui". É redundante.

SALVA A DICA!

Vamos resolver a questão abaixo?

(Faepesul - Prefeitura de Criciúma - Enfermeiro 2022) Confira os casos de regência, observando o emprego da preposição para os verbos:

I. Você lembrou de sua matrícula no curso de alemão?

II. Quem informou o novo boletim aos jornalistas?

III. Para o lanche, eles preferem cachorro-quente a pizza.

IV. Eu tinha certeza de que ela iria se esquecer dos documentos.

Segundo as regras gramaticais, estão corretas:

a) Apenas as assertivas II, III e IV.

b) Apenas as assertivas I, II e IV.

c) Apenas as assertivas II e IV.

d) As assertivas I, II, III e IV.

e) Nenhuma das alternativas anteriores.

Qual item você marcaria?

Sobre I: lembramos algo ou nos lembramos de algo. Errado. Em II, informamos algo a alguém. Correto. Em III, uso certo do verbo preferir. E no IV, temos a certeza de algo e esquecemos algo ou nos esquecemos de algo. Correto. Estão certas II, III e IV. Item a).

SUGESTÕES?

Por favor, escreva para: danielanogueira@opovo.com.br

Volto daqui a 15 dias.