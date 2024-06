Viva São João! Vivam as festas juninas!

QUANDO USAMOS O TERMO "VIVA", no singular, geralmente não há dúvida. "Viva São João" e "Viva o campeão", por exemplo. Aqui, o "viva" tem o sentido de exclamação, de entusiasmo com algo. Também há a opção de "dar um viva ao campeão", "dar um viva às férias" (como substantivo). O sentido é de festejar algo ou alguém, de dar uma saudação a algo ou a alguém. A dúvida surge com as palavras no plural. Numa situação mais formal, a indicação é para que se flexione. É a forma mais aceita pela maioria dos gramáticos, como nas frases: "Vivam as festas juninas", "vivam as férias" e "vivam os noivos". Tem o sentido de verbo: "que os noivos vivam".

Arraiá ou arraial?

A PALAVRA registrada no vocabulário formal é "arraial", um tipo de povoado, mas hoje entendido também como um espaço onde ocorrem as festas juninas. Também é usado como o nome da festa. "Arraiá" ou "arraiar" são formas populares, variações da palavra arraial. Não há problema em usar em situações informais.

Cardápio junino

AS FESTAS desta época combinam com "pé de moleque" e "baião de dois". Ambos sem hífen. Quando há um conectivo, só o primeiro elemento vai para o plural: pés de moleque. Assim como "pães de ló", "mulas sem cabeça", "pernas de pau". E para quem gosta: mungunzá ou mugunzá ou munguzá. Todas variações registradas no vocabulário. Canjica sempre com j (aí, sim!).

São e santo

NESTE DIA 24, celebra-se São João. No dia 13, foi celebrado Santo Antônio. Vale lembrar que o termo "são" é uma forma contraída de "santo". Mas, por causa da pronúncia, criou-se regra para o uso.

Usa-se "são" com nomes iniciados por consoante (São Paulo, São Bento, São Miguel). Usa-se "santo" com nomes iniciados por vogal ou H (Santo André, Santo Expedito, Santo Inácio, Santo Hilário).

Há exceções, como Santo Tirso e Santo Tomás.

No feminino, só se usa "santa" (Santa Rita, Santa Teresinha, Santa Clara, Santa Inês).

SALVA A DICA!

Vamos resolver estas questões?

1. (IBFC - 2022 - EBSERH - Técnico de Enfermagem) O NOVO Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa alterou a acentuação de algumas palavras. No entanto, "réis" (1º§) conserva o acento que recebia em função de seu ditongo aberto. Dentre as palavras abaixo, assinale a que apresenta, INDEVIDAMENTE, o acento gráfico (há texto associado).

a) herói.

b) céu.

c) dói.

d) véu.

e) jibóia.

Pelo Acordo Ortográfico, não são mais acentuadas as paroxítonas com ditongos abertos ei/oi, como cefaleia, assembleia, heroico e jiboia. As oxítonas com ditongo aberto ei/oi continuam com acento: anéis, papéis, herói, corrói. Assim, letra certa e).



2. (UFC - 2024.1 - Casa de Cultura Portuguesa 2024.1) LEVANDO EM CONTA o tipo de relação lexical entre "flagrante" e "fragrante", pode-se afirmar que as duas palavras são (há texto associado):

a) hipônimas.

b) parônimas.

c) antônimas.

d) sinônimas.

Hipônimos são palavras com significados mais específicos do que de outras. Assim, maçã é hipônimo de fruta. E cachorro é hipônimo de animal. Parônimos são palavras com grafia e pronúncia parecidas, mas com sentidos diferentes: descrição e discrição. Antônimos são palavras com sentidos opostos: fraco/forte, antes/depois. E sinônimos têm o mesmo significado, como bonito/belo, calmo/sereno. Assim, o correto aqui é a letra b).

SUGESTÕES?

Por favor, escreva para: danielanogueira@opovo.com.br

Volto daqui a 15 dias.