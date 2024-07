Meus parabéns, felizes férias!

ESTE PERÍODO DE FOLGA (para alguns, é verdade), chamado de férias, só é usado dessa forma, no plural. E quando nos referimos a esse tempo de recesso, flexionamos também as demais palavras que acompanham: férias escolares, suas férias, minhas férias, boas férias, felizes férias, férias longas, vivam as férias. Assim como férias não tem marca de número em português - ou seja, é uma palavra que só se emprega no plural -, são usados apenas flexionados: óculos, olheiras, condolências, parabéns, núpcias, cócegas, pêsames.

SÓ NO PLURAL

DESSE MODO, flexionamos também os demais termos que acompanham essas palavras. Por exemplo: meus óculos, óculos novos, parabéns atrasados, as núpcias, suas olheiras, minhas costas, as cócegas.

Féria

O SINGULAR "FÉRIA" até existe, mas tem o sentido de remuneração diária de um trabalhador - já em desuso, mas pode ser encontrado em alguns textos literários. Pode ser usado como sinônimo de diária ou jornada. Exemplos: "Os trabalhadores recebem a féria no fim do expediente", "Ele pagou a féria da semana aos operários".

Miniférias

SE O PERÍODO DE PAUSA não for tão longo assim, dizemos que são "miniférias", tudo junto, sem traço.

Com o prefixo mini-, só será usado o hífen quando a próxima palavra começar com H ou com I (para que o i final de mini não fique junto do i inicial da palavra seguinte). São exemplos: mini-hotel, mini-hospital, mini-herói, mini-impressora, mini-internato, mini-implante.

Se a palavra seguinte começar com R ou S, deve-se dobrar essa letra, como em: minissaia, minissérie, minirreforma, minirrádio.

Nos demais casos, não se usa o hífen: minimercado, minifolga, minivestido, minijardim etc.

Vamos resolver a questão abaixo?

1. (UFC - 2024.1 - Casa de Cultura Portuguesa 2024.1) Levando em conta o tipo de relação lexical entre "flagrante" e "fragrante", pode-se afirmar que as duas palavras são (há texto associado):

a) hipônimas.

b) parônimas.

d) antônimas.

d) sinônimas.

Hipônimos são palavras com significados mais específicos do que de outras. Assim, maçã é hipônimo de fruta. E cachorro é hipônimo de animal. Parônimos são palavras com grafia e pronúncia parecidas, mas com sentidos diferentes. Descrição e discrição, por exemplo. Antônimos são palavras com sentidos opostos: fraco/forte, antes/depois. E sinônimos têm o mesmo significado, como bonito/belo, calmo/sereno. Assim, o correto aqui é a letra b).

