O produto foi taxado; ele tachou o colega de grosseiro

VERBO MUITO DIFUNDIDO RECENTEMENTE, O "TAXAR" tem o mesmo som de "tachar". Ambos existem na língua portuguesa e estão corretos a depender do contexto. Cada um tem um significado, que fará sentido a partir da ideia que se queira dar. Taxar, com x, é o mesmo que atribuir uma taxa, um preço a alguma coisa. Exemplos: "A mercadoria internacional foi taxada", "O governo taxou mercadorias importadas". Tachar, com ch, significa atribuir uma característica a algo ou a alguém - e geralmente é uma avaliação negativa. Exemplos: "Ele foi tachado de preguiçoso", "Eles tacharam o colega de desrespeitoso".

Tachinha

TACHAR, COM CH, também tem o significado de colocar uma tacha (aquele prego pequeno, de ponta redonda) em algo, como afixar uma tacha em um mural. "Ela usou as tachinhas para colocar o aviso no quadro", por exemplo. A propósito: aquela peça que se usa atrás da orelha para prender os brincos é tarraxa, com x.

HOMÓFONAS

TACHAR E TAXAR são exemplos de palavras homófonas - aquelas que têm o mesmo som, mas a grafia e o significado são diferentes. Também são exemplos: conserto e concerto, traz e trás, acento e assento, senso e censo, cheque e xeque.

MAIS EXEMPLOS

VEJAMOS OS SIGNIFICADOS de algumas dessas palavras homófonas:

conserto: reparação

("A geladeira parou e eu a levei para o conserto.")

concerto: show, espetáculo

("Assisti ao concerto do meu músico preferido.)

traz: presente do verbo trazer

("Ela traz o almoço todo dia.")

trás: local posterior ("Quebrei a parte de trás da peça.")

acento: sinal gráfico ("Toda proparoxítona tem acento.")

assento: lugar para sentar

("Ele cedeu o assento para a senhora.")

senso: entendimento ou sensatez

("Bom senso é fundamental.")

censo: recenseamento da população

("O IBGE realiza o censo brasileiro.")

cheque: documento bancário ou conjugação do verbo checar ("Ele pagou em cheque"; "Cheque seus e-mails".)

xeque: situação de risco, pôr em dúvida ("Ele colocou o projeto todo em xeque.")

SALVA A DICA!

As provas do Enem ocorrerão no começo de novembro. Aqui, algumas dicas para a prova de redação:

A PROVA DE REDAÇÃO do Enem sempre abordará uma questão social brasileira. É preciso desenvolver a problematização do tema em um texto do tipo dissertativo-argumentativo. O que isso significa? Escrever um texto em que o autor defenda seu ponto de vista a partir de argumentos e conhecimentos acerca do assunto. O texto exige a norma padrão da língua portuguesa e a estrutura em introdução, desenvolvimento e conclusão. Assim, é preciso identificar o tema, definir a tese e os argumentos e, finalmente, concluir apresentando propostas de solução.

UM DOS PRINCIPAIS cuidados iniciais do candidato é não obter nota zero na redação. Há algumas situações levam o candidato a anular a prova de redação do Enem. Um dos conjuntos que são motivos de anulação são o que o Enem chama de "formas elementares de anulação", que se caracterizam por: identificação do participante, acréscimo de desenho, número ou sinal gráfico na prova, recusa em escrever a redação, ilegibilidade (que é diferente de "letra feia") e texto em língua estrangeira.

SUGESTÕES?

Por favor, escreva para: danielanogueira@opovo.com.br

Volto daqui a 15 dias.