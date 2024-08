"Você está certo disso?" e outros bordões

O APRESENTADOR SILVIO SANTOS, que morreu no sábado, 17, ficou conhecido também pelos muitos bordões que criou. Ao longo de 60 anos na TV, inúmeras frases ficaram conhecidas sob sua voz. Uma delas é "Você está certo disso?", durante as perguntas no "Show do Milhão" (SBT), um dos programas que conduziu. Vejamos a regência neste caso. Quem tem certeza... tem certeza de algo. Assim mesmo, com o conectivo "de". Por isso, recomenda-se o uso da preposição em casos como: "Estou certa de que ele virá", "Ele está certo de sua compreensão" e "Tenho certeza de que não vou errar isso". E vale lembrar: "certeza absoluta" é redundante. Se você está seguro, basta dizer que tem certeza.

Outros exemplos

LEIA OUTRAS construções que também exigem o uso do "de": "Tenho vontade de que ele venha logo" (= Tenho vontade de algo), "Ele teve medo de que você chorasse" (= Teve medo de algo).

Aviãozinho

OUTRA FRASE famosa de Silvio é: "Olha o aviãozinho". Veja que, para fazer o diminutivo, é só acrescentar o sufixo -zinho. E se for no plural? Aviões. No diminutivo plural, é só retirar -s e acrescentar -zinhos. Assim, fica: aviõezinhos.

Lombardi

"É COM VOCÊ, LOMBARDI" é outra expressão famosa de Silvio. Era a forma de anunciar a entrada do locutor Luiz Lombardi (e dele só conhecíamos a voz). É interessante verificar neste caso que temos um vocativo. Assim, a vírgula (na escrita) é essencial. Lembre que o vocativo é um chamamento, uma saudação, uma invocação.

Alguns exemplos:

Olá, Pedro!

Bom dia, querido!

Seja bem-vindo, meu filho!

Meu Deus, ouvi-nos!

Veja como o sentido muda a partir do uso da vírgula:

1. Silvio Santos vem aí!

2. Silvio Santos, vem aí!

Em 1., estou afirmando que o Silvio Santos vem aí. Ele está vindo. E digo isso para outra pessoa.

Em 2., eu estou falando com ele. É como se disséssemos a ele que algo ou alguém está vindo aí.

SALVA A DICA!

AS PROVAS do Enem ocorrerão no começo de novembro. Aqui, algumas dicas para a prova de redação. Na coluna passada, abordamos noções do texto dissertativo-argumentativo e os cuidados para não obter nota zero.



A PROVA DE REDAÇÃO do Enem é corrigida com base em cinco competências. Em cada uma, o candidato pode atingir até 200 pontos. Assim, somam-se os 1.000 pontos que a prova vale. A Competência 1 trata do domínio da escrita formal. A Competência 2, da compreensão da proposta da redação. A Competência 3 analisa a seleção, a organização e a interpretação de informações. A Competência 4 foca no conhecimento linguístico para construção de argumentos. E a Competência 5 avalia a proposta de intervenção.

A COMPETÊNCIA 1 trata do domínio da norma padrão da língua portuguesa. O candidato precisa mostrar os conhecimentos das regras e convenções gramaticais, observando ortografia, pontuação, acentuação, concordância e regência, por exemplo. Assim, é importante enriquecer o vocabulário e adaptá-lo para situações formais, ter muito cuidado com a grafia das palavras e estudar sintaxe. Para garantir os 200 pontos (nota máxima) nessa competência, o participante precisa ter "estrutura sintática excelente".

SUGESTÕES?

Por favor, escreva para: danielanogueira@opovo.com.br

Volto daqui a 15 dias.