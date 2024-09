CAUSA DÚVIDA O TERMO "PREFEITURA MUNICIPAL". É redundante? Vale lembrar: redundância é um vício de linguagem caracterizado pela repetição desnecessária dos termos. São exemplos: "repetir de novo" (repetir já é dizer de novo), "protagonista principal" (o protagonista já é o personagem principal), "adiar para depois" (adiar só pode ser para depois) além dos clássicos "subir pra cima", "entrar pra dentro" etc. Assim, há gramáticos que sugerem evitar o uso de "prefeitura municipal". Afinal, prefeitura já é do Município. E há gramáticos que defendem o "prefeitura municipal", pelo uso já consagrado da expressão no dia a dia. Como não há um consenso ainda, indico sempre evitar esse uso específico em redações em geral. Use o "Prefeitura da cidade tal" e "prefeito da cidade tal".

Prefeito do campus

ALÉM DA PREFEITURA do município, existem as prefeituras universitárias, na estrutura das grandes universidades. Nesse caso, há o "prefeito do campus" e fala-se em "prefeitura do campus". Tudo certo.

Literário

HÁ REDUNDÂNCIA em "há um ano atrás". Ou se usa "há um ano" ou "um ano atrás". Sempre vem a pergunta: mas Raul Seixas canta "eu nasci há 10 mil atrás". Está certo? Raul faz uso da redundância literária, que é a repetição feita de forma proposital em textos literários, como uma música ou uma poesia. Tem o sentido de reforço semântico ou estilístico. Assim como Vinicius de Moraes faz em "E rir meu riso e derramar meu pranto". E Roberto Carlos canta em "Detalhes tão pequenos de nós dois".

Outros exemplos

VEJA MAIS EXPRESSÕES REDUNDANTES:

acabamento final

conclusão final

consenso geral

conviver juntos

decapitar a cabeça

encarar de frente

elo de ligação

fato real

inaugurar novo prédio

lançar novo livro

manter o mesmo

metades iguais

opinião pessoal

panorama geral

pequeno detalhe

surpresa inesperada

SALVA A DICA!

As provas do Enem ocorrerão no começo de novembro. Aqui, algumas dicas para a prova de redação. Nas colunas passadas, abordamos noções do texto dissertativo-argumentativo, os cuidados para não obter nota zero e a Competência 1.

1. LEMBRE QUE A PROVA de redação do Enem é corrigida com base em cinco competências. Em cada uma, o candidato pode atingir até 200 pontos. Assim, somam-se os 1.000 pontos que a prova vale. A Competência 1 trata do domínio da escrita formal.

2. A COMPETÊNCIA 2 TRATA da compreensão da proposta da redação. O candidato precisa mostrar que compreendeu o tema a ser desenvolvido e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Precisa fazer isso nos limites da estrutura do texto em prosa, demonstrando que tem domínio do tipo textual dissertativo-argumentativo. O texto dissertativo tem uma estrutura básica de introdução, dois parágrafos de desenvolvimento e um de conclusão.

3. A COMPETÊNCIA 3 ANALISA a seleção, a organização e a interpretação de informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Assim, é importante que a argumentação esteja baseada em fatos, algo que tenha fundamento. Essas ideias devem estar apoiadas em dados, exemplos e argumentos. Para assegurar os 200 pontos nesta competência, o candidato precisa apresentar as ideias relacionadas ao tema, de forma consistente e organizada.



SUGESTÕES?

Volto daqui a 15 dias.