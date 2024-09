Estamos a poucos dias da eleição; a anterior foi há 2 anos

A PRONÚNCIA É IGUAL, MAS A GRAFIA É DIFERENTE. Para se referir a uma ação futura, a algo que ocorrerá, usamos "a". Exemplos: "Daqui a um ano, volto aqui", "Estamos a um mês da viagem". Ou seja, há a indicação de uma ideia futura. Lembre que o "a" também é utilizado quando se quer demonstrar distância. Exemplos: "Estou a um quarteirão da sua casa", "Estou a 15 minutos daí". Em situações que expressam tempo passado, usamos "há", como em: "Eu não o vejo há muitos anos", "Ela foi embora há dois meses". Em resumo: A = futuro / HÁ = passado.

FAZ DUAS HORAS...

AO USARMOS o "há" em frases que expressam tempo passado, podemos usar também o verbo "fazer". Ao indicar tempo decorrido ou alguma condição climática, o verbo "fazer" é impessoal. Ou seja, não é flexionado. Assim, o certo, pela gramática, é: "Faz duas horas que estou esperando" (e não "Fazem..."), "Faz 30 graus na cidade".

HÁ MEIA HORA ATRÁS?

É PRECISO ter atenção também quando se usa o "há" e o "atrás" na mesma frase. É redundante dizer, portanto: "Ele falou comigo há meia hora atrás". Ou usamos "Ele falou comigo há meia hora" ou "Ele falou comigo meia hora atrás". Os dois juntos, nesse sentido, não.

CRASE

EXISTE TAMBÉM A possibilidade de vermos "à", com o acento agudo, indicando que há uma crase. Esse fenômeno é a junção e a contração de duas vogais: o artigo definido A + a preposição A. Daí, surge o que chamamos de crase.

Há muitas regras, de acordo com a norma-padrão, para o uso da crase. Vejamos algumas:

1. É usado antes de palavras femininas. A regra geral é: troque por um masculino. Se aparecer "ao", use à no feminino. Exemplos: "Fui à padaria" (Fui ao mercado), "Faltou à entrevista" (Faltou ao debate).

2. Usa-se em locuções adverbiais e prepositivas que tenham palavras femininas, como: "Vou lá à noite", "Estou à mercê de você", "Vire à direita ou à esquerda".

SALVA A DICA!

As provas do Enem 2024 ocorrerão nos dias 3 e 10 de novembro. Temos publicado, há algumas colunas, dicas para a prova de Redação, como noções do texto dissertativo-argumentativo, os cuidados para não obter nota zero e as cinco competências que serão cobradas na prova. Vejamos mais algumas orientações para obter êxito durante a produção do texto.

EM RESUMO, A REDAÇÃO receberá nota zero se apresentar uma dessas características: fuga ao tema, texto com até sete linhas escritas, desenhos, números ou sinais gráficos sem função evidente, trecho deliberadamente desconectado do tema, desobediência à estrutura dissertativo-argumentativa, texto predominante ou integralmente escrito em língua estrangeira, texto ilegível e impropérios e outros termos ofensivos. Ao escrever, lembre-se: respeito aos direitos humanos.

A PROVA deve ser escrita somente com caneta esferográfica de tinta preta de tubo transparente. É importante que o candidato nem leve caneta de outra cor para não se confundir. A caneta preta é a única cor permitida para preencher o cartão-resposta e desenvolver a redação.

SUGESTÕES?

Volto daqui a 15 dias.