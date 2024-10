É o candidato mais bem avaliado, e não "melhor"

É comum termos dúvida sobre a expressão "mais bem". Afinal, aprendemos desde cedo que ela deve ser substituída por "melhor", que é um termo comparativo de superioridade. Mas nem sempre é assim. Existem casos em que empregar o "mais bem" é necessário. Nas situações em que há adjetivos com verbos no particípio, deve-se usar "mais bem", e não melhor. Exemplos: "Ele é o candidato mais bem preparado". Perceba que o "mais" se refere a "bem preparado". Não é sinônimo de "melhor"./ "Ele é o jogador mais bem pago do time". Veja que o "mais" se refere a "bem pago". Pode haver uma sensação de erro, mas é a maneira indicada pelos estudiosos da gramática normativa.

OUTROS EXEMPLOS

"Este texto está mais bem escrito do que o anterior." (E não "melhor escrito".)

"O trabalho dele está mais bem produzido do que o seu." (E não "melhor produzido".)

MELHOR

É usado para qualificar um verbo, uma ação - é o comparativo de superioridade do advérbio "bem". Além disso, é o comparativo de superioridade do adjetivo "bom" - e aqui é usado para modificar um substantivo. Exemplos: "José fala inglês melhor do que João", "A menina se preparou melhor do que o menino".

MAIS MAL

A regra vale também para o "mais mal". Assim, com particípios, também é recomendado o uso de "mais mal".

Exemplos:

- Essa redação foi mais mal escrita do que a dele. (e não "pior escrita")

- O prédio foi o mais mal construído do bairro. (e não "pior construído")

- A questão foi a mais mal elaborada da prova. (e não "pior elaborada")

SALVA A DICA!

DIAS E MESES

Dias da semana e meses do ano, na língua portuguesa, são escritos com a inicial minúscula: domingo, segunda-feira, terça, quarta, janeiro, outubro, dezembro. Se fizerem parte de um nome próprio, a inicial será maiúscula: Avenida 13 de Maio, Rua 15 de Novembro, Domingo de Páscoa, Quarta-feira de Cinzas, Outubro Rosa.

NOMES CIENTÍFICOS

Os nomes científicos de famílias animais e vegetais são compostos por duas palavras. Na primeira (o gênero), deve haver inicial maiúscula. A segunda (epíteto ou nome específico) é minúscula. Exemplos: Aedes aegypti, Homo sapiens, Canis familiaris.

PLURAL DE SIGLAS

Para fazer o plural das siglas escritas em maiúsculo, basta acrescentar um "s" minúsculo ao fim. Não é necessário colocar apóstrofo nem S maiúsculo. Assim, temos: CEPs, TREs, PMs, PECs, CPIs.

SUGESTÕES?

Por favor, escreva para: danielanogueira@opovo.com.br

Volto daqui a 15 dias.