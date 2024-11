"Tua torcida hoje é toda a cidade..."

Foto: DENNY CESARE/ CODIGO19/ Estadão Conteúdo Torcida do Ceará era maioria até em Campinas

O título desta matéria é um trecho da letra do hino do time que acaba de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Saudações alvinegras! Clubismos à parte, qual é o correto: toda a cidade ou toda cidade? Com ou sem artigo "a"?

Sem o artigo (toda cidade), o "toda" assume posição de pronome indefinido. Pode ser substituído por "cada" ou "qualquer". Veja que o sentido é mais geral. Toda cidade = toda cidade que existir. Com o artigo (toda a cidade), há uma ideia de totalidade, de inteireza. Toda a cidade = a cidade inteira. Neste caso do hino alvinegro, é com artigo mesmo.

Todo mundo ou todo o mundo?

TODO MUNDO = todos, todas as pessoas. Exemplo: "Ele foi cumprimentado por todo mundo no salão". Todo o mundo = o mundo inteiro, o mundo todo. Exemplo: "Ela viaja muito. Conhece todo o mundo".

Todo dia ou todo o dia?

TODO DIA = algo cotidiano. Veja que a ideia é mais geral. Exemplo: "Eu me exercito todo dia" (= uma atividade diária). Todo o dia = o dia todo, o dia inteiro. Veja que a ideia é mais restritiva. Exemplo: "Eu passei todo o dia fazendo exame" (= o dia todo).

TODO O = INTEIRO

VEJA que a expressão "todo o" e "toda a" indicam uma ideia de total, de inteiro. Exemplos:

José estuda todo o dia. (= o dia inteiro)

Eu viajei todo o mês. (= eu viajei o mês todo, o mês inteiro)

Anna passou toda a semana na casa da avó. (= passou a semana inteira lá)

Sem o artigo (todo, toda), há a ideia de algo mais geral. Exemplos:

José estuda todo dia. (= todo dia da semana, ele estuda)

Todo mês eu viajo. (= eu viajo mensalmente; eu viajo pelo menos uma vez por mês)

Toda semana eu falo com ela. (= eu falo semanalmente com ela, pelo menos uma vez na semana)

Perceba que, por isso, dizemos: "Este é um problema de todo o Brasil". Usamos "todo o Brasil", porque estamos nos referindo ao Brasil todo, ao Brasil inteiro. A expressão "todo Brasil" só faria sentido se houvesse mais de um Brasil.

- "Este é um problema de todo o país." (= do país inteiro)

- "Este é um problema de todo o país." (= de todo país que exista)

Vamos resolver?

1. (FGV 2021 - Imbel) "O valor de todo conhecimento está no seu vínculo com as nossas necessidades, as nossas aspirações e ações; de modo diferente, o conhecimento torna-se um simples lastro de memória".

Nesse pensamento foi utilizada corretamente o indefinido todo, sem artigo após ele; assinale a opção em que o emprego desse indefinido também está correto.

a) "Não, senhor meu amigo; algum dia, sim, é possível que componha um abreviado do que ali vi e vivi, das pessoas que tratei, dos costumes, de todo resto."

b) "Assim devia ser, mas um fluido particular que me correu todo corpo desviou de mim a conclusão que deixo escrita."

c) "Outrossim, ria largo, se era preciso, de um grande riso sem vontade, mas comunicativo, a tal ponto as bochechas, os dentes, os olhos, toda a cara, toda a pessoa, todo mundo pareciam rir nele."

d) "Novamente me recomendou que não me desse por achado, e recapitulou todo mal que pensava de José Dias, e não era pouco, um intrigante, um bajulador, um especulador, e, apesar da casca de polidez, um grosseirão."

e) "Esta fórmula era melhor, e tinha a vantagem de me fortalecer o coração contra a investidura eclesiástica. Juramos pela segunda fórmula, e ficamos tão felizes que todo receio de perigo desapareceu."

Resposta: Em a), o certo deveria ser "todo o resto". Em b), deveria ser "todo o corpo" (o corpo inteiro). Em c), deveria ser "todo o mundo" (o mundo inteiro). A d) está errada, porque deveria ser "todo o mal" (o mal inteiro). Opção e) está certa.

2. (FGV 2022 - CBM-AM - Soldado do Corpo de Bombeiros Militar) Assinale a frase a seguir em que a expressão todo / todo o está bem empregada.

a) Alguns divórcios são amigáveis, mas todo o casamento é litigioso.

b) Um estadista é um homem calmo que conta todo trabalho como algo sério e importante.

c) Todo o mundo é oportunista, mas nem todos sabem sê-lo com oportunidade.

d) A arte da guerra consiste em vencer todo o inimigo sem combater.

e) Os ventos e as ondas estão sempre ao lado de todo o timoneiro.

Resposta: Em a), a ideia é do casamento inteiro. Falso. Em c), o sentido seria de "todo mundo", qualquer pessoal. Em d), a expressão correta seria "todo inimigo", mais geral. Em e), o sentido correto é "todo timoneiro", qualquer um. A opção b) é a certa = todo trabalho (qualquer trabalho).

