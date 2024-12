Voo sem acento, mas continua com assento

ASSUNTO QUE TEM REPERCUTIDO nos últimos dias envolve a cadeira de um avião. Lembre que o móvel ou o local em que nos sentamos é o assento, com ss. Não é raro vermos a confusão com acento, com c, palavra que também existe. A diferença é que acento é o sinal gráfico nas letras, como o acento agudo ou o circunflexo. Também pode se referir ao tom de voz ou ao sotaque. Ambas as palavras têm a mesma pronúncia (assento/acento), porém grafias e escritas diferentes. São chamadas de homófonas. E vale destacar: voo não tem mais acento, mas continua com assento.

VEJAMOS OUTROS exemplos de palavras homófonas. Cauda (rabo) e calda (líquido doce): "O animal está sem a cauda" e "Gosto de pudim com calda". Conserto (reparação) e concerto (espetáculo): "A geladeira está quebrada e precisa de conserto" e "Vou ao teatro ver um concerto de Natal".

TRAZ (CONJUGAÇÃO do verbo trazer) e trás (advérbio de lugar). Exemplos: "Ele traz o lanche todo dia", "Eu viajei no banco de trás", "Ela estava por trás disso tudo". Por ora (= por enquanto) e por hora (= a cada 60 minutos). Exemplos: "Por ora, não quero falar sobre isso" e "O carro estava a 80 quilômetros por hora".

PISCA-PISCA

CHEGA O FIM DO ANO e vemos muitas ações de solidariedade. São chamadas de ações beneficentes, e não "beneficientes". Refere-se a algo para fazer caridade, para ajudar outras pessoas.

Exemplos: "A empresa fará um bazar beneficente", "A igreja ofertará um jantar beneficente".

Outra palavra bastante usada neste período é o pisca-pisca, aquele conjunto de luzes para iluminar árvores de Natal e varandas das casas. Mas e se usarmos mais de um, como se faz o plural?

Em geral, quando as palavras do substantivo composto se repetem (corre-corre, tico-tico, reco-reco), só o segundo elemento é flexionado (corre-corres, tico-ticos, reco-recos).

Assim, seria pisca-piscas. Mas, neste caso, a gramática tem admitido o plural também das duas palavras: piscas-piscas.

SALVA A DICA!

Eu desejo "feliz Natal" com iniciais minúsculas ou maiúsculas?

FERIADOS, RELIGIOSOS OU NÃO, e datas comemorativas são considerados nomes próprios. Desse modo, são escritos com a inicial maiúscula: Natal, Páscoa, Dia das Crianças etc. No entanto, "feliz" não precisa ser escrito com a inicial maiúscula. Assim, dizemos: "Eu desejo a você um feliz Natal". É claro que, se começar a frase, usa-se a inicial maiúscula em "feliz": "Feliz Natal".

Se usado como adjetivo ou substantivo simples, escreve-se com letra minúscula: "Baturité é minha terra natal", "Ela está fazendo os exames de pré-natal".

Quero tirar foto com o Papai Noel ou com o papai-noel?

AS DUAS FORMAS existem: Papai Noel e papai-noel. Papai Noel, com as iniciais maiúsculas, é aquele bom velhinho fofo. O plural é Papais Noéis. A palavra papai-noel, com as iniciais minúsculas e com hífen, significa um presente, uma lembrancinha de Natal. É uma forma bem menos usada, é verdade, mas é bom saber que ela existe. O plural é papais-noéis.

Com champanhe, uva-passa e peru.

A ÉPOCA TAMBÉM é de champanhe (no masculino), uva-passa (com hífen) e peru (sem acento). Quer você goste, quer não, uva-passa é escrita com hífen (Eu amo! Pode colocar em tudo!). O plural é uvas-passas. O período também pede brinde com champanhe, com NH. "Champagne" com GN é a palavra em francês. Além disso, todo champanhe é de origem francesa. Dizer "champanhe francês" é pleonasmo (como entrar pra dentro, elo de ligação, surpresa inesperada). Use só champanhe mesmo. E peru sem acento, assim como as oxítonas terminadas em u (caju, canguru, cru).

