Celebre o Ano-Novo! Que o ano novo seja melhor!

CHEGAM OS ÚLTIMOS DIAS DO ANO e volta a dúvida: como desejar um feliz novo ano? Ano-Novo, ano novo ou ano-novo? As três formas existem. A expressão "Ano-Novo", com hífen e iniciais maiúsculas, refere-se à festa da passagem de ano, ao Réveillon. É escrita com as iniciais maiúsculas por ser o nome próprio de uma festividade. Exemplo: "Vamos passar o Ano-Novo no Interior" (= o Réveillon). O termo "ano-novo", com hífen e letras minúsculas, indica o primeiro dia do ano e o começo do novo ano. Exemplo: "Desejo que o ano-novo seja bom para você".

O ano novo

HÁ TAMBÉM o "ano novo", sem hífen e com iniciais minúsculas. Aqui é a junção do adjetivo "novo" com o substantivo "ano". É o oposto de "ano velho". Exemplos: "Acabou o ano velho e começa o ano novo" (= o novo ano), "Espero que a minha vida melhore neste ano novo".

Boas festas!

E AFINAL, boas festas ou boas-festas? Se a ideia é desejar festas felizes, saudando alguém, escreve-se a expressão sem hífen: "Boas festas para vocês". Se o objetivo é falar sobre a expressão, ela passa a ter valor de substantivo. Aí, usa-se o hífen: "O costume aqui é desejar boas-festas neste mês".

1º/1/2025

LEMBRE QUE O PRIMEIRO dia do mês é sempre escrito em ordinal: 1º de janeiro, 1º de maio, 1º de outubro. Evite: dia 1, dia um, dia 01. E sem zero à esquerda nas datas.

Na indicação de dias e meses, o ideal é não usar zero à esquerda nas datas: 1º/1, 3/2, 8/3.



Outra dica é não usar ponto em números referentes a ano para separar o milhar: 1914 (e não 1.914), 1992, ano 2000, 2023, 2024, 2025.

Vale lembrar que a abreviação de horas é h: com minúsculo, sem plural e sem ponto. Desse modo, use: 9h, 13h, 22h.

Não use abreviações como hs, hr ou hrs.

SALVA A DICA!

Com champanhe, uva-passa e peru.



A ÉPOCA É DE champanhe (no masculino), uva-passa (com hífen) e peru (sem acento). Quer você goste, quer não, uva-passa é escrita com hífen (Eu amo! Pode colocar em tudo!). O plural é uvas-passas. O período também pede brinde com champanhe, com NH. "Champagne" com GN é a palavra em francês. Além disso, todo champanhe é francês. Dizer "champanhe francês" é pleonasmo (como entrar pra dentro, elo de ligação, surpresa inesperada). Use só champanhe mesmo. E peru sem acento, assim como as oxítonas terminadas em u (caju, canguru, cru).

Fechar 2024 com chave de ouro para dar o pontapé inicial em 2025.



OUVIMOS E LEMOS com frequência expressões como essas. São os chamados clichês, que, de tão repetidos, esbarram na falta de originalidade. O uso em uma redação oficial ou outro texto avaliativo é desnecessário. É um vício de linguagem que nada acrescenta ao texto. Clichê, lugar-comum, chavão ou frase feita – às vezes, são usados nas redações apenas para preencher um espaço e não acrescentam coisa alguma. Outros exemplos: luz no fim do túnel, a plenos pulmões, de vento em popa, recarregar as baterias, começar com o pé direito, pensar fora da caixa.

Volto daqui a 15 dias, já em janeiro de 2025.

Desejo felizes festas com saúde a você e à sua família! Que o renascimento de Cristo renove nossas forças e nossa fé em um 2025 muito melhor para todos nós.

