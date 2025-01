Óculos novos para aproveitar as férias

JANEIRO É PERÍODO DE FÉRIAS para muitos. É válido lembrar que esse período de folga só é usado no plural - as férias. Assim, flexionamos no plural também as demais palavras que acompanham: boas férias, felizes férias, férias coletivas, férias escolares, férias vencidas, férias fracionadas, férias longas. O singular "féria" existe, mas tem o sentido de remuneração diária de alguém. Exemplo: "Os trabalhadores receberam a féria da semana". É um sentido já em desuso, mas é bom saber que ele existe.

MAIS EXEMPLOS

FÉRIAS, NO SENTIDO DE FOLGA, é uma palavra que só se emprega no plural. Não tem marca de número em português. Outros exemplos de palavras usadas apenas no plural são: óculos, núpcias, cócegas, olheiras, condolências, parabéns, pêsames, os naipes do baralho (copas, espadas, ouros, paus).

SÓ PLURAL

DO MESMO MODO, as demais palavras que acompanham também são flexionadas no plural. Felicitamos alguém com os parabéns, desejamos os parabéns atrasados, compramos óculos novos, procuramos pelos óculos de sol, sentimos as cócegas. A propósito, a palavra "parabém", no singular, existe, mas hoje é muito menos empregada.

SAUDADE E CIÚME

EXISTEM PALAVRAS que, por mais que terminem em -s, não estão necessariamente no plural. É o artigo ou o pronome que as acompanham que indicará o plural ou o singular. É o caso de lápis, tênis e ônibus, por exemplo. Podemos falar: o ônibus ou os ônibus; o tênis ou os tênis; o lápis ou os lápis.

Saudade ou saudades? Ciúme ou ciúmes?

Gramáticos mais tradicionais defendem que se use "saudade" e "ciúme", no singular, porque são substantivos abstratos. Justificam que não há como contar a saudade ou o ciúme que se sente.

Novos usos da língua admitem o uso no plural. Pode usar: muita saudade, muitas saudades, pouco ciúme, poucos ciúmes.

SALVA A DICA!

Férias curtas são miniférias.

SE O DESCANSO não é tão longo assim, dizemos que são miniférias, tudo junto, sem traço. Com o prefixo mini-, haverá hífen quando o segundo elemento começar com H ou I. Exemplos: mini-hotel, mini-herói, mini-impressora, mini-implante. Na língua portuguesa, as vogais iguais não ficam juntas. Por isso, é preciso separá-las com o hífen. Exemplos: anti-inflamatório, auto-observação, micro-ondas, micro-ônibus, micro-organismo, contra-atacar.

VIVAM AS FÉRIAS!

O TERMO "VIVA" pode ter o sentido de exclamação, de entusiasmo com algo, como uma interjeição. Também há a opção de "dar um viva ao campeão", "dar um viva às férias" (como substantivo). O sentido é de festejar algo ou alguém, de dar uma saudação a algo ou a alguém. Com as palavras no plural, numa situação mais formal, a indicação é que se flexione. É a forma mais aceita pela maioria dos gramáticos, como nas frases: "Vivam as férias", "vivam os noivos", "vivam as crianças". Tem o sentido de verbo: "que os noivos vivam".

SUGESTÕES?

Por favor, escreva para: danielanogueira@opovo.com.br

Falando nisso, aproveito para dizer que estarei de férias nos próximos dias. Volto em fevereiro.