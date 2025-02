É gratuito, e não "gratuíto"

NÃO É RARO OUVIRMOS QUE A ATRAÇÃO É "GRATUÍTA" ou que o acesso a algo é "gratuíto", com acento no i. A pronúncia não é essa. Diz-se "gra-tui-to", já que as vogais "ui" ficam na mesma sílaba, formando o que se chama de ditongo. Do mesmo modo, fala-se cir-cui-to, for-tui-to, in-tui-to e Rui. Fala-se também "flui-do" ao se referir a algo que flui, algo que é corrente. Em relação a esse caso, é preciso mais atenção, porque existe a conjugação "fluído", do verbo fluir. Veja a diferença: "O fluido escorreu pela parede" e "Se o trânsito tivesse fluído, eu teria chegado mais cedo".

Ruim ou ru-im?

EM RELAÇÃO à palavra "ruim", a pronúncia correta é "ru-im". Ruim é um dissílabo; ou seja, é formado por duas sílabas, e a sílaba mais forte é "im". As vogais ficam em sílabas separadas.

RECORDE OU RÉCORDE?

OUTRA PALAVRA que causa dúvida é "recorde". Qual é a sílaba mais forte? É a "cor". Recorde não é proparoxítona, não recebe acento; portanto, não deve ser pronunciada, no português, como "récorde". Rubrica também é paroxítona e a sílaba mais forte é "bri". Assim, não se diz "rúbrica".

Carroçável

VALE LEMBRAR também que a estrada de terra, aquela feita inicialmente para ser via de tráfego de carroças e outros veículos, é "carroçal". A expressão, amplamente usada principalmente no meio jornalístico, deveria ser dita e escrita como "carroçável", como é registrada no vocabulário oficial.

É claro, porém, que, se estivermos numa estrada não pavimentada, nos rincões de um distrito rural, diante de uma situação que não exija a gramática normativa, e ouvirmos que ali é "carroçal", vamos entender o que significa.

Mas, se precisarmos escrever a palavra em uma situação mais formal, em um contexto da norma culta, usa-se carroçável.

SALVA A DICA!

Veja mais exemplos de palavras que frequentemente causam confusão na pronúncia.

NOTE A DIFERENÇA: bicarbonato (e não "bicabornato"); meteorologia (e não "metereologia"); beneficente (e não "beneficiente"); reivindicar (e não "reinvindicar"); entretido (e não "entertido"); privilégio (e não "previlégio"); perturbar (e não "pertubar"); mortadela (e não "mortandela"); iogurte (e não "iorgute"); frustração (e não "frustação"); cabeleireiro (e não "cabelelero"); cérebro (e não "célebro").

"Verifique se o mesmo está no andar."

PELA GRAMÁTICA, não se deve usar a palavra "mesmo" como pronome pessoal. "Mesmo" não é sujeito da oração. Desse modo, evite usar "o mesmo" ou "a mesma" para referir a alguém ou a algo. Os pronomes "ele" e "ela" resolvem na maioria das vezes nesta situação. Exemplo: "Antes de entrar no elevador, verifique se ele encontra-se no andar".

SUGESTÕES?

Se tiver sugestões de assunto a ser tratado na coluna, escreva, por favor, para: danielanogueira@opovo.com.br