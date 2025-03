Hoje é dia 17 ou hoje são 17

HOJE É OU HOJE SÃO? Depende. E vai depender do que virá depois daí. A concordância ocorre com o número próximo. Assim, dizemos que "hoje são 17 de março", porque o verbo concordará com o número 17. É possível afirmar também que "hoje é dia 17 de março", porque o verbo concordaria com a palavra "dia". Pode-se ouvir, espontaneamente, que "hoje é 17 de março", pela elipse da palavra dia, termo que está suprimido na frase, mas que pode ser subentendido. É uma opção corriqueira e informal, mas é sugerido, em um contexto avaliativo, o uso da concordância com o predicativo.

Predicativo

O PREDICATIVO é aquela qualidade atribuída ao sujeito ou objeto que completa o sentido do verbo. Nesses casos, o verbo é o "ser". Assim, se o predicativo é "dia", então o verbo fica no singular (é dia 17).

Hoje é 1º

SE O PREDICATIVO for o número no plural, fica no plural (são 17). Pode ser também "Hoje são 17 dias de março", concordando com "dias". Se for o primeiro dia do mês: "Hoje é 1º de maio".

Distância e data

ESSA CONCORDÂNCIA - com o número próximo - ocorre com hora, distância ou data. Alguns exemplos mais:

"Já são duas horas da tarde!"

"De Fortaleza a Baturité são 97 quilômetros."

"Faltam três horas para o jogo."

"Falta uma hora para a aula."

"Já é uma e meia." (em relação às horas)

"É uma hora da tarde."

ATENÇÃO!



"Faz cinco anos que me formei."

Essa é a forma correta do uso do verbo fazer no sentido de tempo decorrido. Pela gramática normativa, não se conjuga esse verbo nessa situação. Assim, não se usa, por exemplo, "fazem cinco anos".

DÚVIDAS

Ele foi um dos que fez ou um dos que fizeram?



Leitor, a quem muito agradeço pela leitura, me escreve perguntando: "Qual é o certo? 'Ele foi um dos que fez' ou 'Ele foi um dos que fizeram'? 'Ela foi uma das que participou' ou 'Ela foi uma das que participaram?'" De fato, a concordância com "um dos que" merece um pouco de atenção. Há gramáticos que admitem as duas opções. Os mais tradicionais, porém, entendem que apenas o plural é válido, porque concorda com "os". É só inverter: "Dos que fizeram, ele foi um", "Das que participaram, ela foi uma". Em contexto de avaliação (prova de concurso), indico que use sempre o plural com "um dos que".

A vice-consulesa ou a vice-cônsul?



A infeliz notícia do tiro que uma diplomata colombiana levou, durante tentativa de assalto em São Paulo, fez ressurgiu a dúvida: é cônsul (no feminino também) ou consulesa? O feminino consulesa existe. É uma palavra dicionarizada que pode ser usada como feminino de cônsul. Mas, no Brasil, o uso generalizado é atribuir consulesa à esposa do cônsul. A funcionária diplomática é a cônsul. Assim, foi baleada a vice-cônsul da Colômbia.

Por que São José, e não "santo"?

Quarta-feira, 19 de março, é Dia de São José, padroeiro do Ceará. Mas por que se usa "são" para uns santos e "santo" para outros? Usa-se "santo" com nomes iniciados por vogal ou por H: Santo Expedito, Santo Antônio, Santo Hilário. Usa-se "são" com nomes iniciados por consoante: São José, São Paulo, São Bento. O termo "são" é uma forma contraída de "santo". Há exceções, como Santo Tomás de Aquino, que é a forma mais usada. Como Tomás começa com consoante, deveria ser "são".

SUGESTÕES?

