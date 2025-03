Choveu 100 milímetros; choveram rosas

É COMUM VERMOS E OUVIRMOS, NESTE PERÍODO DE QUADRA CHUVOSA NO CEARÁ, sobre o volume de chuvas. E qual é o certo: choveu 100 milímetros? Ou choveram 100 milímetros? O verbo "chover" é classificado como um fenômeno da natureza. Assim, é impessoal, não tem sujeito. Portanto, deve ser conjugado sem variações, na 3ª pessoa do singular. Usa-se: "Choveu 100 milímetros", "Chove há dias", "Choverá amanhã". Mas, quando o verbo for usado em sentido figurado, é flexionado: "Choveram pétalas na festa", "Choveram elogios", "Chovem oportunidades para ele".

CHUVA, CHOVER

VALE LEMBRAR QUE O VERBO é "chover", escrito com a letra o. Embora escrevamos chuva com u, não existe "chuver" com u.

TROVEJARAM

TAMBÉM SÃO CONSIDERADOS fenômenos da natureza e, assim, não conjugados: amanhecer, anoitecer, trovejar, relampejar, ventar, estiar, nevar etc. Quando usados em sentido figurado, são flexionados: "Trovejaram críticas", "A cidade amanheceu alagada".

OS GUARDA-CHUVAS

É TEMPO DE USAR GUARDA-CHUVA. Se for no plural, são os guarda-chuvas.

Quando há um verbo um nome (um substantivo), apenas o segundo elemento é flexionado no plural.

Exemplos:

guarda-roupas

saca-rolhas

beija-flores

vira-latas

caça-fantasmas

QUESTÕES

1. (2024.1 - Casa de Cultura Portuguesa/UFC-CE)

Levando em conta o tipo de relação lexical entre "flagrante" e "fragrante", pode-se afirmar que as duas palavras são:

a) hipônimas.

b) parônimas.

c) antônimas.

d) sinônimas.

Resposta: Como são escritas e pronunciadas de forma semelhante, parecida, as palavras são parônimas. Outros exemplos são: comprimento e cumprimento; absolver e absorver. Certo o item b).

2. (2024.1 - Casas de Cultura Estrangeira/UFC-CE)

Assinale a alternativa em que a palavra está corretamente grafada, considerando a norma ortográfica.

a) Mangericão.

b) Xilique.

c) Suscetibilidade.

d) Descidir.

Resposta: Escreve-se corretamente: manjericão, chilique, suscetibilidade e decidir. Item c) correto.



3. (2024.1 - Casas de Cultura Estrangeira/UFC-CE) Conforme o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, a letra minúscula inicial é usada:

a) nos nomes dos dias, meses, estações do ano.

b) nos nomes de seres antropomorfizados ou mitológicos.

c) nos nomes de festas e festividades.

d) nos nomes que designam instituições.

Resposta: O item a) é correto. Em todos os demais casos, usa-se a inicial maiúscula.

DICA EXTRA

Esta terça será 1º de abril. E não 1 de abril nem 01 de abril. O primeiro dia do mês é sempre escrito e falado em ordinal: 1º.

