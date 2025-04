Atenciosamente: att., at.te ou atc.?

USAR "ATENCIOSAMENTE" É UMA FORMA DE DESPEDIDA em uma correspondência formal. É um modo cordial e respeitoso de finalizar uma mensagem. A expressão deve vir depois do corpo do texto e antes da assinatura do remetente. É preferível que se use a forma extensa, mas, se, por algum motivo, você quiser abreviar o "Atenciosamente" (com inicial maiúscula), o certo é usar "At.te". É um erro comum usar "Att." ou "Atc." para fechar um comunicado formal, como um e-mail ou documentos oficiais.

FECHO 1

EM COMUNICAÇÕES OFICIAIS, devem ser usadas apenas duas expressões de despedida: Atenciosamente e Respeitosamente. "Atenciosamente" deve ser utilizada entre pessoas que ocupam cargos de mesma hierarquia ou se o destinatário tem um cargo de hierarquia inferior.

FECHO 2

"RESPEITOSAMENTE" é empregado quando o destinatário ocupa um cargo de hierarquia superior em relação à pessoa que emite a mensagem. Por exemplo: os documentos enviados ao presidente do País devem ser sempre finalizados com "Respeitosamente".

E o Att.?

E DE ONDE VEM, ENTÃO, essa mania de usar erradamente o "Att." nos fechos das mensagens?

"Att." é a abreviatura da palavra "attention", em inglês. Assim, é similar a "aos cuidados de, à atenção de", que usamos também como A/C.

Exemplos:

"A encomenda foi enviada. Aos cuidados de: Anna Silva"

"A encomenda foi enviada. A/C: Anna Silva"

"A encomenda foi enviada. À atenção de: Anna Silva"

Repetindo: a forma correta de abreviar "Atenciosamente" é "At.te".

Atenciosamente,

José Sousa

At.te,

José Sousa

QUESTÕES

(MS Concursos 2024) Existem dois fechos para comunicações oficiais, "Respeitosamente", para autoridades de hierarquia superior e "Atenciosamente", nos demais casos. Qual a forma correta de abreviatura de "Atenciosamente"?

a) Atc.

b) Atcn.

c) Attn.

d) Att.

e) At.te

Resposta: Agora, ficou fácil, não é? Opção correta: letra e).

(Maranatha Assessoria 2025) A comunicação oficial realizada entre entes públicos ou com particulares deve ser materializada mediante emissão de Ofício, onde constem informações necessárias de identificação do remetente, objeto da comunicação e dados do destinatário. Assinale a alternativa que apresenta as alternativas de fecho recomendadas para o documento ofício:

a) Cordialmente e saudosamente.

b) Respeitosamente e Atenciosamente.

c) Sinceramente e gentilmente.

d) Especialmente e consideravelmente.

Resposta: As duas formas de fecho para ofício são Respeitosamente e Atenciosamente (item b). São convenções usadas para prezar pela objetividade e concisão.

SUGESTÕES

