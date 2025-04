Inicial minúscula para cargos, funções e profissões

CARGOS, FUNÇÕES, TÍTULOS E PROFISSÕES são substantivos comuns. Por isso, são escritos com a inicial minúscula em língua portuguesa. Exemplos: "O presidente da empresa chegou cedo" e "O diretor da companhia não veio". Não há necessidade da inicial maiúscula. Ocorre também com profissões e titulações: "O jornalista José da Silva compareceu ao ato", "O professor é doutor em Língua Inglesa". E é válido para funções religiosas, como papa, cardeal, frei, padre e pastor. São exemplos: "O padre João presidirá a missa" e "O papa Francisco morreu em 21 de abril".

Dica 1

QUANDO ESSA titulação faz parte do nome da pessoa, aí pode ser usada a inicial maiúscula. Mas só ocorre pelo uso habitual da função agregada ao nome. Um exemplo é o "Padre Cícero", em que o substantivo simples "padre" se juntou ao nome do santo popular.

Dica 2

HÁ QUEM USE a inicial maiúscula nos cargos para demonstrar hierarquia ou exaltar a função de uma pessoa. Por exemplo: "O Presidente da República viajou ontem" ou "O Governador do Estado participou do evento". Não há necessidade. Deve-se usar "o presidente" e "o governador" por serem nomes comuns.

Dica 3

A REGRA DA INICIAL MINÚSCULA é válida para os cargos em geral. Veja mais alguns exemplos:

"A deputada federal não votou."

"O cardeal já chegou a Roma."

"O embaixador da Argentina encerrou o ato."

"O coordenador do curso, professor André Silva, deu as boas-vindas."

"O arcebispo da cidade, dom Antônio, celebrou a cerimônia."

E mesmo que seja o papa, a inicial permanece minúscula:

"O papa tem também o título de bispo de Roma. Em sua ausência, a maior parte das funções fica sob a supervisão do cardeal."

QUESTÕES

Vamos relembrar o conteúdo da coluna passada?

(ITAME - 2023 - Auxiliar Administrativo) A 3ª edição do Manual de Redação da Presidência da República de 2018 estabeleceu o emprego de somente dois fechos para todas as modalidades de comunicação oficial: respeitosamente e atenciosamente. Segundo a Academia Brasileira de Letras, a correta abreviação de "Atenciosamente" corresponde a:

a) Att.

b) At.te.

c) Atts.

d) At.ts.

Resposta: Essa ficou fácil para quem viu a coluna passada, não é? A abreviatura de "Atenciosamente" é At.te. Resposta: item b).

(AMAUC 2019) As expressões "Respeitosamente e Atenciosamente" são utilizadas nas comunicações oficiais como:

a) Saudações

b) Conexões

c) Fechos

d) Assinaturas

e) Identificação

Resposta: Opção c). São usadas para fechar o comunicado.

DICA EXTRA

A próxima quinta será 1º de maio. E não 1 de maio nem 01 de maio. O primeiro dia do mês é sempre escrito e falado em ordinal: 1º. E o mês é escrito com inicial minúscula se não fizer parte de um nome próprio.

Exemplos: "Eu vou viajar no dia 2 de maio" e "A loja fica localizada na Rua 24 de Maio, no Centro".

