Habemus papam e outros termos em latim

Foto: Alberto PIZZOLI/AFP ROBERT Prevost acena do balcão da Basílica de São Pedro após ser anunciado papa Leão XIV

A FRASE EM LATIM QUE MARCA O ANÚNCIO oficial do nome do novo líder da Igreja Católica finalmente foi dita na semana que passou. O tradicional "Habemus Papam" é declarado, em geral, uma hora depois da fumaça branca que sai da chaminé do Vaticano. A expressão, em latim, é formada pelo verbo e pelo nome e significa "Temos um papa". A forma "Habemus" é a conjugação do verbo "habere" (ter) no presente na primeira pessoa do plural (nós). Pai, em latim, é "papa". Aqui, é usado "papam", porque está no caso acusativo (aquele que indica objeto direto). Assim, "papam" é o objeto direto na língua latina e está no caso acusativo.

LATIM

NÃO HÁ ARTIGOS no latim. Para substituí-los e indicar as funções das palavras na oração, usam-se terminações diferentes. Assim, a palavra vai mudando à medida que ocupa determinada função na oração. Essas terminações são chamadas de casos. O radical da palavra não se altera. O que muda são as terminações que vão caracterizando cada caso.

CASOS

SÃO SEIS CASOS no latim: nominativo (sujeito e predicativo do sujeito), acusativo (objeto direto), dativo (objeto indireto), vocativo (vocativo), ablativo (adjunto adverbial) e genitivo (adjunto adnominal).

EXEMPLOS

HÁ PALAVRAS invariáveis no latim. Mas substantivos, adjetivos e pronomes são palavras declináveis - que são flexionadas de acordo com os casos que correspondem às funções sintáticas que elas desempenham nas frases.

Assim, os nomes assumem formas diferentes em gênero, número e caso.

Vejamos algumas possibilidades da palavra "amor".

- No singular

amoris (do amor - caso genitivo), amori (ao amor - caso dativo), amore (pelo amor - caso ablativo), amorem (o amor - caso acusativo).

- No plural

amorum (dos amores - caso genitivo), amoribus (aos amores - caso dativo), moribus (pelos amores - caso ablativo), amores (os amores - caso acusativo).

No caso de "rosa": se for sujeito singular (nominativo), é rosa. Se for sujeito plural, é rosae. Se for usada como objeto direto no singular (acusativo), é rosam. No plural, rosas. E por aí vai.

Então, precisa-se de um conhecimento básico de análise sintática para estudar latim? É, precisa.

EXPRESSÕES NO DIA A DIA

O LATIM ESTÁ até hoje em muitos termos que usamos dia a dia. A nomenclatura científica, por exemplo, padroniza os nomes científicos dos seres vivos e é usada a partir de palavras em latim. Um exemplo é o Homo sapiens - o primeiro termo com a inicial maiúscula e o segundo em minúsculo. O cachorro é Canis familiaris.

OUTROS TERMOS

VEJA outros exemplos de termos em latim usados até hoje - seja no meio acadêmico, seja especificamente no âmbito jurídico: apud (de acordo com), condicio sine qua non (condição necessária), corpus (corpo, elemento material), data venia (com a devida permissão), grosso modo (superficialmente), Honoris Causa (por motivo honorífico, para render homenagem), latu sensu (em sentido amplo), modus operandi (a maneira de operar), persona non grata (pessoa que não é bem-vinda) e sub judice (sob decisão judicial).

SUGESTÕES

Se tiver sugestões de assunto a ser tratado na coluna, escreva, por favor, para: danielanogueira@opovo.com.br