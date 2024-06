Disciplina é tudo

Foto: opovo Professor e Juiz Federal Danilo Fontenelle

.

Em agosto, faço trinta e sete anos de formado em Direito. Há vinte e dois anos, ensino no primeiro semestre de um curso de Direito, convivendo com alunos recém-saídos do colégio. Algumas deficiências dos anos anteriores se fazem presentes, e a pandemia deixou seus reflexos claros, assim como os excessos de jogos, séries, redes sociais e distrações adolescentes.

De vez em quando, ainda levantam a mão pedindo para ir ao banheiro, perguntam o que vai cair nas provas e conversam durante a aula. A maioria inicia a vida adulta ainda precisando assumir sua própria autonomia e responsabilidade individual, mas, para nosso alívio, todos sonham em colaborar para um mundo melhor e mais justo, demonstrando um senso de justiça apurado e elevada sensibilidade social.



No entanto, para a concretização desses ideais, não basta boa vontade ou talento, é necessário dedicação e foco. O que tentamos demonstrar é que todos podem chegar aonde querem e, com raríssimas exceções, nenhuma profissão apresenta gênios. Evidenciamos que os profissionais bem-sucedidos são aqueles que se dedicaram mais que os outros, desenvolvendo uma disciplina superior. São aqueles que conseguiram resistir aos anos de plantio com tenacidade e obstinação, e souberam esperar com serenidade as épocas de colheita. E isso exige disciplina.

Alguns podem pensar que disciplina é algo que restringe e comprime, podando a criatividade e espontaneidade. Outros podem defender que, quanto mais livre o indivíduo, mais capaz ele se torna no desenvolvimento natural de seus talentos. Penso diferente. Acho que talento vai até um certo ponto. Se você quer chegar a um patamar mais alto, terá que ser disciplinado nos estudos.

Imagine uma pessoa com talento musical. Ela pode até tirar música de ouvido e desenvolver algumas técnicas pessoais, mas, se quiser se tornar um profissional de nível, terá que ter a disciplina do estudo de teoria musical, harmonia, contraponto, composição e arranjo, tudo a favorecer sua performance artística e improvisação. Pode parecer cruel, mas, se a pessoa não aprimorar seus talentos, terá que se contentar em ser um ótimo músico na roda de amigos.

Certa vez, um escritor famoso disse que a inspiração tem que encontrá-lo sentado, por isso desenvolveu uma rotina de escrita diária e disciplinadamente a executa, querendo ou não. Os atletas de nível olímpico também vivem uma rotina estafante de treinos repetitivos, assim como bailarinos são submetidos a desgastantes ensaios diários.

O que se percebe, então, é que, com a disciplina sendo dirigida aos hábitos de estudo e dedicação acadêmica, qualquer aluno pode se tornar um profissional de sucesso, tudo dependendo de quanto ele resiste com o passar dos anos.

Lembro de um professor que era exemplo disso. Sua aula era às 7h da manhã e ele nunca faltou ou chegou atrasado durante o semestre inteiro. Uma vez, me revelou que, mesmo já sendo professor há décadas e profissional reconhecido nacionalmente, todo dia de aula acordava às 5h30min para revisar a matéria que daria para nós, alunos de primeiro semestre.

Outra característica era sua sempre quase brutal e irreverente sinceridade, bem como o contraste entre sua grande paciência e comiseração com os alunos e sua visível irritação com qualquer profissional que demonstrasse pedantismo ou algum sinal de arrogância ou afetação, características bem comuns no mundo jurídico.

Recordo que, em uma palestra com um professor convidado, no tempo em que reverenciávamos profissionais do sul, ele fazia parte da mesa como debatedor. O conferencista gabava-se de tudo, falando de sua larga experiência e opinando sobre vários assuntos como quem certifica a interpretação de teorias ainda em construção e prenuncia os posicionamentos dos tribunais. Nosso professor ouvia tudo olhando para a plateia, apoiando o queixo na palma de uma das mãos. De vez em quando ajeitava os óculos e suspirava.

Ao ser dada a palavra para comentar os posicionamentos apresentados pelo garboso expositor, ele, ao congratular o discursante, disse algo como: “Doutor, fazia muito tempo que não ouvia tanta besteira em um lugar só. Realmente foi necessária muita disciplina para me conter durante sua fala”. A partir daí, descascou as teorias apresentadas e, em poucos minutos, sob os aplausos da plateia, reduziu a pó todos os argumentos do agora perplexo orador.

Realmente, a disciplina é tudo.