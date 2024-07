O que os maiores de cinquenta são capazes

Foto: DIEGO CAMELO FORTALEZA, CE, BRASIL - 24.06.2015 - Salas de Musculação no Centro de Formação Olímpico. Obras e Instalações do Centro de Formação Olímpico (CFO) próximo a Arena Castelão. (Foto: Diego Camelo/ Especial para O POVO).



Há muito se sabe a importância do exercício físico tanto para o bem-estar físico quanto para a prevenção de doenças, assim como para o equilíbrio mental. Recentemente, pesquisas indicam que exercícios de força e peso, principalmente para as pernas, colaboram enormemente para quem tem mais de cinquenta anos.

Foi por conta disso que um amigo meu se matriculou em uma dessas academias de franquias espalhadas pela cidade. Aposentado, divorciado e sem maiores compromissos, procurou uma com horários flexíveis. Encontrou uma perto de casa, própria tanto para pessoas normais quanto para aqueles fiscais do nascer do sol, que levam a sério frases motivacionais do tipo "enquanto eles dormem, você cresce".

Sedentário e pouco afeito ao ambiente, foi prontamente arrebatado pela atendente atlética e cheia de dentes de porcelana, que desfilou todas as modalidades de exercício jamais imaginadas. Matriculou-se no plano anual, com direito a tudo o que a academia oferece.

— Fui logo no Plano Full Service, diamond premium — me falou entusiasmado, caprichando na pronúncia.

Se é para fazer as coisas, tem que fazer direito — asseverou. — Vou começar com força mesmo.

O folheto que veio junto com o contrato apresentava desde a musculação até natação, pilates, ioga, danças, aulas exclusivas de abdominais, várias modalidades de lutas marciais, treino metabólico, hipertrofia, intervalado, funcional, ginástica artística, rítmica, aeróbica esportiva, esportes acrobáticos e trampolim, além do famoso e sedutor crossfit.

Os filhos duvidavam que ele ficasse sequer uma semana, mas a determinação de quem já passou dos cinquenta pode surpreender muita gente. Pessoas dessa idade é de uma geração acostumada a superar obstáculos e não desiste fácil, enfrentando os desafios da vida com altivez e determinação.

Recusando os conselhos dos amigos de começar com alongamentos, ioga ou pilates, o coroa decidiu partir logo para o crossfit, optando por não ter acompanhamento nem sequer se lembrando de suas lesões anteriores no futebol de fim de semana.

— Gastar com aqueles rapazes e moças para ficar mandando em mim? De jeito nenhum. É só olhar o que os outros estão fazendo e pronto. Já levantei muito mais peso que esses quando trabalhei em uma distribuidora de gás. Não é possível que levantar pneu e umas barras seja tão difícil assim — teimava.



E lá foi ele. Calção folgado, sem suporte, camiseta sem manga e tênis de futebol de salão, chegou no setor reservado da academia e tentou se enturmar com os companheiros de modalidade. Foi ignorado solenemente.

— Aqui é local de treino e não de papo furado — disse um dos jovens que ondulava um par de cordas de amarrar navio. — Se quiser conversar, é melhor ir pro Center Um — desdenhou outro.

— Ah é assim? — pensou nosso amigo. E organizou logo uma barra com diversas anilhas do tamanho de pizzas gigantes. — Bora mostrar o que é levantar peso é agora — disse a si mesmo, preparando-se para impressionar os jovens que, ao vê-lo aprontar a barra, se entreolharam incrédulos.

Posicionou os pés afastados, bateu e esfregou as palmas das mãos repetidamente, soltou um grunhido de urso para chamar a atenção de umas senhoras que estavam perto e levantou a barra.

Apenas quem é de uma geração que passou por dois séculos aceita um desafio desses. Unicamente quem viu a moeda trocar de nome diversas vezes, presenciou o nascer da internet e teve celular que só fazia ligações estaria apto a superar uma dificuldade daquela que envolvia força, velocidade, coordenação e flexibilidade.

De acordo com comentários na academia, o feito foi incrível e jamais visto, surpreendendo a todos. É que, quando puxou e travou o ar nos pulmões e em um único e preciso movimento contínuo de arranque, tentando levantar a barra do chão até acima da cabeça, conseguiu, a um só tempo, estiramentos nos músculos das costas, desenvolveu epicondilite em ambos os cotovelos, fez saltar uma hérnia lombar, contorceu ligamentos e rompeu um menisco, além de leve torção nos tornozelos.

Só uma pessoa com mais de cinquenta anos seria capaz daquilo.