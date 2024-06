Saiba como se planejar para o Dia dos Namorado$

Foto: Reprodução/Pexels/Asya Vlasova Dicas para tornar o dia dos namorados especial sem onerar o orçamento financeiro

A data 12 de junho está se aproximando e os casais precisam se organizar financeiramente para presentear a pessoa amada. O planejamento financeiro tem suas dificuldades, mas é necessário adotar o lema: “ duas cabeças pensam melhor que uma” e assim, fazer do seu namorado(a), também um parceiro(a) nos investimentos.

Os dois precisam alinhar os planos e pensar conjuntamente. Transformar os valores que ganham em uma reserva para o casal e saber investir. Para que tudo isso se torne realidade, eles precisam utilizar uma planilha financeira para monitorar os compromissos e gastos mensais, procurando diminuir as despesas desnecessárias, como, por exemplo economizar os restaurantes e focar ao máximo na construção de patrimônio juntos.

Uma das alternativas é definir as metas individuais de investimentos, criando uma conta conjunta para aplicação e muito diálogo.

Mas todos sabem que o tema dinheiro é ainda tabu para muitos casais. Grande parte dos problemas em relacionamentos começa pelo dinheiro, mas nem sempre isso é percebido pelos casais.

Uma das dicas seria definir um planejamento financeiro a longo prazo definindo metas a serem alcançadas e, para isso, alocar 20% da renda mensal conjunta em investimentos, sendo 90% em renda variável e 10% em renda fixa. Fazendo a manutenção da carteira, seguindo o cenário econômico.

Vale uma alerta para esse caso, quando ocorrer morte ou separação, o casal pode se deparar com situações desagradáveis. Quando se faz planos, não pensamos que uma dessas situações pode ocorrer, mas elas podem e acontecem.

Investir separadamente cada um no seu CPF, evita grandes problemas quando essas situações acontecem, além de facilitar as questões voltadas às declarações do imposto de renda.

Essas datas comemorativas, dia das mães, dos namorados, dos pais, da mulher e outros são celebradas em grande estilo. Não necessariamente precisam ter grandes recursos financeiros para essas comemorações.

As pessoas podem se utilizar da criatividade e inovação para surpreender seu parceiro(a) com algo mais simbólico que traduzirá em ganhos sentimentais tipo: uma massagem, um spa, um curso/palestra na sua área de trabalho, um jantar em casa , um bom vinho e outros. Analise o que seu parceiro gosta e quer receber nessa data e toque seu coração.

Fica a dica! Planeje financeiramente ao longo do ano essas datas e analise até quanto você pode gastar para não onerar seu orçamento.