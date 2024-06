Impacto da taxa de juros na vida das pessoas

Foto: REPRODUÇÃO Cédula de um real, já fora de circulação: plano Real foi uma decisão do Governo de Itamar Franco sob o comando do então ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, eleito para Presidência nas eleições de 1994

.

O Plano Real está completando 30 anos da sua implementação. Nesse período, o Brasil conseguiu ter o controle da inflação, estabilizou a economia monetária e deu confiança na moeda nacional. Na época havia uma hiperinflação, endividamento externo e aumento do custo de vida para os trabalhadores.

Algumas medidas foram tomadas: criação de uma nova moeda (real); equilíbrio cambial; controle da inflação (congelamento dos preços) e reformas estruturais (abertura comercial e privatização das empresas estatais).

Mesmo diante de todo esse cenário a época, a questão relacionada ao desemprego não foi sanado e algumas indústrias enfrentaram dificuldades de adaptação.

O Comitê de Política Monetária (Copom) é um órgão do Banco Central formado pelo Presidente e diretores, que define, a cada 45 dias, a taxa básica de juros da economia – a Selic. Esse comitê se reúne para decidir sobre a taxa de juros com base na avaliação do cenário macroeconômico e os principais riscos. O Objetivo é fazer com que a inflação medida pelo IPCA ( Índice Nacional de Preços ao Consumidor) situe-se em linha com a meta definida pelo CMN (Conselho Monetário Nacional).

Uma vez definida a taxa Selic, o Banco Central, por meio de operações de mercado aberto, comprando e vendendo títulos públicos federais, tenta manter a taxa de juros próxima ao valor definido na reunião.

As vezes as pessoas se perguntam o que tenho haver com isso? Será se a taxa de juros reflete o que na minha vida? Por exemplo, quando a taxa Selic chega a 10,50 % ao ano - considerada elevada -, isso dificulta as finanças de uma família quando elas precisam realizar empréstimos/ financiamentos ou pagar dívidas.

As taxas de juros dos empréstimos e financiamentos tendem a aumentar, tornando o crédito mais caro e inacessível. As pessoas ficam desestimuladas a tomar empréstimos para comprar bens duráveis, como carros e imóveis, nem mesmo financiar outras despesas de consumo, como viagens e eletrodomésticos.

Ao mesmo tempo, ela também é capaz de mexer com o rendimento de quem tem dinheiro investido, seja na poupança, em títulos públicos ou em outras aplicações. Quando a taxa está alta, os investimentos em títulos públicos e outros produtos de renda fixa tendem a oferecer retornos mais atrativos, o que pode atrair investidores para esses ativos.

Então, para que as pessoas possam se programar para conviver com tudo isso é necessário fazer um planejamento financeiro. Diferentemente de outros países como os Estados Unidos, em que as pessoas realizam planejamento de longo prazo, em média 30 anos, conseguindo viver e respeitar um orçamento doméstico.

No cenário atual, as pessoas e empresas podem se sentir desencorajadas a fazer empréstimos, o que pode levar a uma redução do consumo e do investimento.