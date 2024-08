Oportunidades de Negócios com o Hidrogênio Verde

Foto: FÁBIO LIMA PECÉM-CE, BRASIL, 02-08-2024: Lula assina ordens de serviços para Hidrogênio verde e transnordestina. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)





O desenvolvimento econômico na área do Hidrogênio Verde deve-se ao esforço do Governo do Estado do Ceará em captar recursos financeiros de aproximadamente mais de US$ 30 bilhões ( aproximadamente R$ 163,6 bilhões) em investimentos para construção de até 11,8 GW em capacidade de hidrogênio até 2031. Tudo isso deverá duplicar a quantidade de empregos diretos e indiretos no complexo portuário, além dos investimentos.

Atualmente, o Estado conta com seis pré-contratos assinados, além de 37 memorandos de entendimento, com empresas brasileiras e internacionais que deverão compor o Hub de Hidrogênio Verde do Ceará, no Complexo do Pecém.

O potencial eólico e solar do Estado do Ceará poderá gerar energia suficiente para abastecer mais de 23 milhões de residências segundo estudo realizado pela Engie.

Hoje, o Ceará conta com uma capacidade instalada de 1.559 MW em 35 empreendimentos, enquanto 419 parques solares em construção adicionarão 16.738,3 MW de potência.

Já em projetos eólicos, o Estado possui 100 parques eólicos que geram 2.577 MW, com outros 72 empreendimentos em construção que somarão 2.876 MW. Além disso, 26 empreendimentos de eólica offshore aguardam licenciamento, com potencial de gerar 64,9 GW..

Um dos fatores favoráveis a esses resultados são: localização próxima à Europa, parceria estratégica do Porto do Pecém com Roterdã e termos uma ZPE ( Zona de Processamento e Exportação) estruturada, o que facilita muito a questão de exportação do combustível. Por fim, toda a estrutura que tem sido trabalhada no porto com as facilidades de licenciamento, de obtenção de água de reuso e de tanques de armazenamento para as empresas que estão assinando os contratos. Outro fator não menos importante tem sido a estrutura para o transporte de hidrogênio verde para o consumo interno.

Outra vantagem, para o H2 Verde são o sol, ventos abundantes e um mar propício para instalação de turbinas offshore. Tudo isso proporciona geração de energia limpa juntamente com localização geográfica e os esforços de linhas de transmissão prometidas para os próximos anos garantem ao Ceará uma posição previlegiada.

Quando falamos de desenvolvimento portuário, não podemos deixar de registrar todos os esforços e iniciativas do poder público e privado no sentido melhorar a logística portuária, conexão com o Interior, bem como projetos de energia portuária, como energia eólica onshore e offshore e a produção de hidrogênio verde.

O Ceará está se transformando em um polo de negócios, indústria, inovação e conhecimentos em energia limpa. É uma verdadeira revolução energética.