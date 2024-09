Impacto da bandeira vermelha nos alimentos

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Aumento do valor da energia pode afetar diretamente os custos de produção, transporte e armazenamento de alimentos

.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) no Brasil, por mais de 50 anos, tem levado progresso às pessoas ao redor do mundo por meio do acesso a sistemas de gás e energia elétrica e a serviços adequados às suas necessidades.

Com a inserção de novas tecnologias a energia está sendo oferecida ao mercado de uma maneira mais confiável, acessível e sustentável. A introdução do primeiro medidor inteligente e o papel de líder global na produção de energia renovável são exemplos desse avanços.

A aplicação da bandeira tarifária vermelha na conta da energia elétrica pode impactar o preço dos alimentos. Há um aumento no custo da energia devido ao uso de fontes mais caras para gerar eletricidade, como termoelétricas.

Esse aumento no custo da energia pode afetar diretamente os custos de produção, transporte e armazenamento de alimentos, especialmente em setores como a agricultura, que depende de irrigação, e na indústria alimentícia, que utiliza muita energia para processar, refrigerar e armazenar produtos.

No Ceará, o clima já aponta alguns desafios à produção agrícola e o aumento dos custos de energia pode ter um impacto ainda maior na cadeia produtiva. Muitos produtores agrícolas utilizam sistemas de irrigação e maquinário que dependem da eletricidade, consequentemente aumentando o custo dos alimentos.

Na indústria alimentícia há um consumo muito grande de energia, principalmente em processos de refrigeração, congelamento, processamento e embalagem.

Durante o transporte e armazenamento de muitos alimentos a energia é essencial, principalmente quando nos referimos a alimentos perecíveis como carnes, laticínios e hortifrutigranjeiros. O aumento nas contas de luz dos centros de distribuição e dos sistemas de transporte refrigerado encarece a logística, elevando o preço final dos alimentos.

Em suma, a energia elétrica é fundamental em várias etapas da produção e distribuição de alimentos. Com a bandeira tarifária vermelha, o aumento nos custos de energia acaba impactando toda a cadeia produtiva e, consequentemente, os preços para os consumidores... A geração de energia está mais cara devido à maior necessidade de uso de fontes emergenciais, como termelétricas.

Nesse período de seca no Ceará, os níveis dos reservatórios das hidrelétricas estão baixos, e o governo precisa ativar usinas termelétricas, que utilizam combustíveis fósseis (como gás natural ou óleo) e tem um custo muito mais alto na operação. Isso tudo impacta na conta de luz dos consumidores para haver uma compensação dos aumentos dos custos de produção de energia..

Fica a dica: em casa economizem energia usando menos eletrodomésticos, ar condicionados, chuveiros elétricos e outros.