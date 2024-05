Notas musicais

Boca Livre de volta

Três anos depois do afastamento, o Boca Livre está volta aos palcos e anuncia disco novo. "Rasgamundo" traz para perto do quarteto novos compositores, como Tim Bernardes. O primeiro single do projeto foi "Rio Grande", parceria de Zé Renato com Nando Reis lançada em 2023. Agora chega às plataformas uma versão folk de "O Vento", dos Los Hermanos. Na leitura do Boca, a canção tem tons menos dramáticos e mais delicados. Outra novidade do disco vai ser "Sentimentos Nus", parceria de Zé Renato com Erasmo Carlos. Em 27 de junho, o grupo apresenta o novo show no Riomar Fortaleza.

Tempo de colheita

Desde que montou um estúdio em casa, Ricardo Bacelar anda bem ocupado criando canções e parcerias inéditas. A mais recente delas é com Amelinha, na canção "Seguir no tempo", dele e de Giuliano Eriston. Balada melancólica, a canção lembra Fagner nos primeiros anos. Investindo cada vez mais nas produções, composições e na voz, Ricardo já lançou singles com Leila Pinheiro, Jaques Morelenbaum, além de discos com Roberto Menescal, Diogo Monzo, Délia Fischer e outros. E não vai parar por aí.

Com amor

Cantor vindo da geração 80, Toni Platão está lançando o projeto "O amor segundo Herbert Vianna". O repertório, claro, faz um recorte de temas românticos, o que se adequa bem ao que o ex-vocalista do Hejerizah vem fazendo. A homenagem ao líder dos Paralamas do Sucesso foi gravada ao vivo, acompanhado da The Soft Parede Band com a adesão de muitos convidados. Tem Mumuzinho fazendo bossa em "Mensagem de amor", Fernanda Abreu desacelerando "Uns dias", Sandra de Sá deslocada em "Seguindo estrelas" e Chico Chico reinventando "Ela disse adeus". Mas o destaque mesmo é Leo Jaime super em forma em "Romance ideal".

Novo de novo

O compositor cearense Gabriel Aragão relançou seu disco de estreia solo com a adesão de muitos convidados. De 2023, "Rua Mundo Novo" veio depois do EP "Abrecaminhos" e outros singles. Agora o álbum se abre para receber convidados que acrescentam camadas, texturas e importância à obra do frontman dos Selvagens à Procura de Lei. Teago Oliveira (Maglore), Roberta Campos, Wado e Mateo Piracés-Ugarte (Francisco, El Hombre) estão entre os convidados.

Dupla identidade

Depois de mais de 20 anos fazendo música com bom humor, Silvia Machete diminuiu a luz, deixou as performances circenses de lado e adotou a persona de Rhonda. Sob este nome, ela iniciou uma trilogia em 2020 que ganha continuação quatro anos depois. O álbum "Invisible woman" traz 10 parcerias de Silvia... Ops! Rhonda com Alberto Continentino, tudo em inglês. As inspirações são muitas: Temptations ("Bad connection"), Sade ("September"), pop contemporâneo ("What's your name") e outros. Para completar, ela pega "Two kites", de Tom Jobim, mistura sampler com batidas de drum'n'bass e a voz de Maria Luiza Jobim.

Sem parar

O "menino veneno" Ritchie comemorou os 40 anos do seu clássico "Vôo de Coração" com uma turnê produzida com esmero que passou por Fortaleza no finzinho de 2023. No show, realizado próximo ao espigão do Náutico, o cantor inglês homenageou Rita Lee com uma releitura de "Ando meio desligado", que agora ele lança como parte de single duplo. A segunda canção é "Saudade sem paisagem", parceria com Fausto Nilo que ficou guardada por cerca de 15 anos. Ambas fazem parte de um projeto maior que Ritchie lança em 2024 pela Biscoito Fino, com inéditas e regravações.