Pais e filhos

Ofertório

A raízes sempre estiveram presentes na música de Caetano Veloso. Em 2017, ele provou isso com uma turnê ao lado dos filhos Moreno, Zeca e Tom. Dos três, só Moreno tinha de fato uma carreira musical até antes do projeto que rendeu um CD e um DVD. O repertório traz referências a Dona Canô, a Santo Amaro, Paula Lavigne e ao universo íntimo dos Veloso.

Piano e Voz

Ser filho de Elis Regina já é um peso. Filho de Elis e César Camargo Mariano nem se fala. Pedro Mariano assumiu essa responsabilidade e gravou com o pai um disco minimalista, que tem seu melhor momento em "Acaso", de Ivan Lins e Abel Silva. Em clima de piano bar, eles cantam ainda Rita Lee, Lulu Santos, Jair Oliveira e outros.

Lambendo a Cria

O projeto nasceu como uma homenagem ao patriarca, mas virou uma reunião de família. Martinho da Vila e seus filhos Mart'nália, Analimar, Juju, Tunico e Maíra Freitas se encontram para celebrar a obra do sambista de Vila Isabel. O disco se divide entre uma roda de samba informal e momentos organizados em estúdio.

Sintetizamor

Cria da bossa nova, João Donato tinha a mente aberta para parcerias que foram de João Gilberto a Marcelo D2. No meio desse leque, ele juntou seu piano aos sintetizadores do filho Donatinho e gravou um repertório de músicas dançantes. A capa futurista já sugere a viagem feita de loops, beats e programações. E piano, claro.

Bandadois

A família Gil é uma das mais prolíficas e vem crescendo a cada geração. Tanto que a banda que segue o mestre baiano é quase um almoço de domingo ao redor da mesa da cozinha. Em termos de gravação, o disco "Bandadois" é um projeto de violões que conta com o filho Bem, o mesmo que incentivou e produziu o pai em "Ok ok ok".

Baden Powell & Filhos ao vivo

Baden Powell, antes de morrer, passou o legado adiante apresentando a prole. Marcel é violonista como o pai, aprendeu com ele, desde o fraseado até a elegância. Philippe é pianista e já gravou com Melody Gardot. Ambos são franceses e têm como missão manter viva a obra do mestre Baden.

Caymmi em Família

Mais que uma família musical, os Caymmi são quase uma franquia. Filhos, netos, sobrinhos, tem Caymmi pra todo gosto musical. Além disso, são unidos e costumam dividir seu tempo entre as próprias carreiras e a sustentação da obra mítica do patriarca. Nana, Dori e Danilo são os filhos e tiveram muitas chances de gravarem com o pai.

Alegria Tropical

No fim da carreira, Wilson Simonal tornou-se um problema para quem o queria por perto. Mas os filhos foram em busca de anistia e, sem ignorar os pecados do pai, lembraram o quanto ele era um intérprete insuperável. Além de regravarem vários sucessos do velho Simonal, Max de Castro e Simoninha participaram de um dos seus últimos discos.

As Mil e uma Aldeias

Até 1986, Aldir Blanc era o indiscutível grande parceiro de João Bosco. Pelos próximos 11 anos, o cronista carioca passou a dividir sua cadeira com nomes como Belchior, Aldir Blanc e Antônio Cícero. Em 1997, João apresentou seu novo parceiro fiel: o filósofo, jornalista, ensaista e filho Francisco Bosco.

Nando e Sebastião

A prole de Nando Reis também vem dando frutos artísticos. Além da filha Sophia, atriz, Sebastião e Theo seguiram os rumos do pai e criaram o projeto 2 Reis, que lançou um EP com músicas de Nando. Theo ainda montou a banda Zafenate, que abria shows de Nando. E Sebastião (aquele do “mundo, bão”) dividiu um trabalho com o pai, também de regravações.