O que ficou de setembro: veja lista de 10 singles

Eric Clapton – One woman

Junto com quatro shows no Brasil, o “deus da guitarra” nos abençoa com um novo single. Com som de reggae de branco com solos discretos, vocais à la I-Three e aquela camada pop, a faixa – que ganhou um lindo clipe com imagens desenhadas a mão – adianta o lançamento de “Meanwhile”, novo álbum de Clapton previsto para outubro.

Hotelo - Vamos de viagem

O quinteto paulistano Hotelo faz um som pop, radiofônico com ecos de Skank, Maglore e Dingo. Em mais de 10 anos de carreira, eles já lançaram singles, EPs, discos e parcerias com Vitor Kley, Ana Gabriela e Tati Quebra Barraco. O mais recente single fala sobre se desprender, recomeçar e aceitar os recomeços.

Melody Gardot - First song

Melody Gardot é o lado B do jazz contemporâneo. Em 18 anos de uma carreira discreta, ela lançou sete discos de estúdio, incluindo uma parceria com o pianista franco-brasileiro Philippe Baden Powell. Sua aproximação com o Brasil é antiga e segue no novo single, que conta com o cello de Jaques Morelenbaum.

Barão Vermelho - Do tamanho da vida

E já se vão quase 40 anos desde que Cazuza largou o Barão, mas nunca deixou de ser ligado à banda. O novo single do quarteto traz letra inédita do ex-vocalista. Rock à moda Barão, a faixa aposta no crescente mercado da nostalgia (com direito à fala de Cazuza). Mas a pegada se perdeu e a letra também está longe dos grandes momentos de Cazuza.

Ludmilla e Alcione - Volta por cima

Apesar de cantar samba desde pequena, foi no funk que Ludmilla se tornou famosa. Nos últimos anos, ela vem mirando no mercado do pagode e querendo seu lugar entre os bambas. Até chamou Alcione para seu recente single. A letra vai servir para um discurso cheio de clichês, mas a carioca nada acrescenta ao clássico de Paulo Vanzolini.

Leon Bridges – That’s What I love

O cantor e compositor norte-americano Leon Bridges faz parte de uma turma que vem renovando a soul music, com um pé no futuro e o olho no passado. O risco de cair em clichês é fácil, mas esse dribla esse perigo com elegância. Essa nova balada funk, bem emoldurado com piano e violão, prova isso. Coisa fina.

The Cure - Alone

Passados 16 anos, o grupo liderado pelo performático Robert Smith anunciou novo disco para 2024. O cartão de visitas é "Alone", balada dramática de 6 minutos e 49 segundos - metade disso é uma combinação instrumental de orquestrações, bateria martelada, baixos profundos e sons flutuantes. Eles seguem sabendo o que querem.

Shakira – Soltera

Após três indicações ao Grammy Latino, Shakira lançou um single que chama atenção pela capa: um brinde, no meio da balada, com Anitta e outras convidadas. “Soltera” é apresentado como um “hino feminino contagiante com influências de afrobeat”. Mas soa como mais uma faixa genérica, com batidas programadas e vida curta.

Stevie Wonder - Can we fix our nation's broken heart

Há quatro anos sem novidades, Stevie Wonder retorna questionando: "Somos capazes de consertar o coração quebrado da nossa nação? Somos corajosos o suficiente para isso?". Em tempos de eleição americana, é sintomático que o mestre do soul chegue pregando a união. Fora isso, é uma baladinha com aquela gaita que só ele sabe tocar.

Dora Morelenbaum - Essa confusão

Passada a fase Bala Desejo, Dora Morelenbaum vem cuidando do seu primeiro disco solo - previsto para outubro com produção de Ana Frango Elétrico. Esse segundo single (dela e Zé Ibarra) é a pura Gal Costa fase "Caras e Bocas", com a mesma sensualidade melancólica, os agudos cortantes e uma dose de rouquidão para arrepiar a pele.