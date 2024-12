A arte de ser independente

Fazer música independente é produzir e conduzir sua própria carreira. E artista independente sabe "a dor e a delícia" de ser assim. Às vezes por escolha, outras vezes porque não há outro caminho - nem outro palco - para mostrar suas criações. Desde que Antonio Adolfo lançou o seu disco "Feito em Casa" (1977) e o Boca Livre "estourou" com um álbum independente, em 1979, muita água rolou, com grandes transformações na indústria musical. Daquele tempo, só ficou a essência: a vontade de continuar fazendo música, entre o sonho e a capacidade de resistir. Perguntei para artistas cearenses o que é ser independente hoje e chegamos a respostas poéticas e também análises do mercado. Confiram!

Onde escutar

Vitoriano

(Músico, cantor, compositor)

"Ser artista independente é ser livre para sonhar!"

Para ouvir Vitoriano:

encurtador.com.br/VBunx

Luh Lívia

(Cantora, compositora)

"Ser artista independente é um ser ou não ser permanente. Pode ser também um voo livre eloquente, de quem carrega a esperança e a educação nos pés, nas mãos e na voz. Contraria qualquer relampejo atroz. Artista independente, para mim, é o melhor caminho. Fiz fãs e amigos assim. To be continued rs"

Para ouvir Luh LÍvia:

encurtador.com.br/LBHXW

Mimi Rocha

(Músico, compositor, produtor)

"Ser artista independente tem dois lados: ter liberdade criativa, mas assumir todas as responsabilidades da cadeia produtiva desde a produção, confecção, distribuição, divulgação até a venda da sua arte."

Para ouvir Mimi Rocha:

encurtador.com.br/3BNxO

Nathália Rebouças

(banda Pulso de Marte. Multi-instrumentista, cantora, compositora)

"Ser uma artista independente, para mim, é ter liberdade criativa, produzir e gerenciar meu trabalho por minha conta, com tudo o que eu sou e tenho pra dar, sem depender de grandes instituições, assumindo todos os desafios".

Para ouvir Pulso de Marte:

encurtador.com.br/QFZID

Rosabeats

(Músico, cantor, compositor, produtor)

"Ser artista independente é encontrar formas únicas e inusitadas de solucionar barreiras que aparecem pelo caminho trilhado. É transformar as incertezas em criações que preencham o próprio coração antes de tudo".

Para ouvir Rosabeats:

encurtador.com.br/cL9QJ

Alan Morais

(Músico, compositor, DJ)

"Ser artista independente hoje em dia é ser artista. Não há outra forma de ser artista, principalmente fazendo um recorte para a música. Não tem mais as gravadoras para ser contratado com marketing, estúdio, arranjadores, orquestra. O artista tem que fazer tudo, ser multimídia. Tem que fazer a publicidade, fazer o seu próprio videoclipe. Antes era só criar. Então, resumindo, é ser artista. Não tem com quem contar, a não ser com os próprios amigos artistas, os coletivos".

Para ouvir Alan Morais:

abrir.link/NVmUL

Marta Aurélia

(Cantora, compositora, atriz)

"Não sei se há independência em ser artista independente. Esse termo talvez mereça atualização. O que sei é que viver artisticamente dá muita satisfação e estímulo para enfrentar os enormes desafios de ser artista independente".

Para ouvir Marta Aurélia:

abrir.link/MZvpt

Lucas Bezerra

(Cantor, compositor)

"No fim das contas, a condição do artista independente no Brasil diz muito sobre as grandes questões que nosso país tem de enfrentar, inclusive em relação à cultura. É tudo uma grande peleja e não há razão para romantizar isso".

Para ouvir Lucas Bezerra:

abrir.link/tnLfU

Eric Barbosa

(Músico, compositor, produtor, pesquisador)

"Ser artista independente é viver entre lucidez, delírios, sonhos, utopias, crenças, desilusão e uma vontade imensa de transformação. De reluzir aquilo que a gente tem de mais precioso".

Para ouvir Eric Barbosa:

abrir.link/mpCZg

Arquelano

(Cantor, compositor e produtor)

Ser artista independente no Ceará é um ato de resistência e paixão, uma corrida constante em busca de transformar sonhos em realidade e conquistar reconhecimento. Aqui, onde o acesso a recursos e oportunidades é muitas vezes limitado, a jornada de um artista vai além da criação: envolve autogestão, resiliência e uma busca incessante por espaços de visibilidade. Ser artista não tem uma fórmula única; há diversas formas e caminhos possíveis. No meu caso, a construção de uma carreira dentro do mercado exige não apenas talento, mas também uma capacidade de me reinventar em múltiplas funções. Preciso ser, ao mesmo tempo, criador, produtor, gestor, comunicador e estrategista.

Essa multiplicidade de papéis é desafiadora, mas também me permite desenvolver uma visão holística do meu trabalho, fortalecendo minha autonomia e me preparando para os altos e baixos do cenário artístico. Cada conquista, por menor que pareça, é fruto de um esforço contínuo e de uma vontade imensa de crescer sem perder a essência. O objetivo não é apenas sobreviver na indústria, mas construir uma trajetória saudável e sustentável, que dialogue com o mercado sem comprometer a autenticidade da minha arte.

Para ouvir Arquelano:

abrir.link/wOsPd