Globo 60 anos: shows, festivais, encontros e especiais infantis que fizeram história

Foto: Nelson Di Rago/Globo Maria Bethânia, Rita Lee e Fafá de Belém na gravação do especial 'Mulher 80'

Mulher 80



Na virada dos anos 1970 para os 80, quando a ditadura já cansava e algumas questões sociais ganhavam espaço, o feminismo levou dois impulsos: o seriado “Malu Mulher” e o programa “TV Mulher”. O primeiro tinha como protagonista Regina Duarte, vivendo a mãe solteira da adolescente vivida por Narjara Tureta. Tamanho o sucesso da trama, elas foram convidadas para apresentar o especial “Mulher 80”, que falava sobre o papel da mulher na sociedade sob diversos aspectos. Misturando números musicais, entrevistas e informações, o programa contou com Zezé Motta, Fafá de Belém, Simone, Marina, Quarteto em Cy, entre outras. Elis Regina e Rita Lee, respectivamente a “madrinha” e autora do tema de abertura do “TV Mulher”, também participam.



Trilhas de Novelas

Difícil encontrar algum produto mais ligado à TV Globo do que as novelas. E a popularidade da dramaturgia se confirma na história de suas trilhas sonoras, que passaram por diversas fases. A época de ouro dessa história é nos anos 1970, quando duplas de compositores foram convidadas para criar toda a trilha de uma novela. E assim foram Marcos e Paulo Sérgio Valle (“Os ossos do Barão”), Nelson Motta e Guto Graça Mello (“Cavalo de Aço”), Raul Seixas e Paulo Coelho (“O Rebu”), Roberto e Erasmo Carlos (“O Bofe”) e Baden Powell e Paulo Cesar Pinheiro (“O Semideus”). Hoje, essas trilhas despertam a curiosidade de colecionadores de vinis.

Atrizes cantoras

O sucesso das trilhas sonoras fez a Rede Globo fundar a própria gravadora: a Som Livre, que com o tempo precisou expandir seu espaço no mercado criando diversos projetos. Um deles foi colocar o elenco de atores para gravar seus discos. Marília Barbosa, Betty Faria, Fábio Jr foram alguns que cruzaram essa linha entre a música e a dramaturgia. Mas, dois nomes que merecem destaque nesse aspecto são Marília Pêra e Zezé Motta, ambas estreando na música pela Som Livre. A primeira com o hoje clássico "Feiticeira", cujo repertório vai de Eduardo Dusek (à época estreante) a Lamartine Babo. E a segunda estreou ao lado do ex-Secos&Molhados Gerson Conrad um repertório autoral que mistura rock, pop, jazz e outros sons.

Especiais Infantis

Outra vertente que fez fama na Globo ao longo dos anos foi a infantil, que rendeu discos que hoje são mais ouvidos por adultos do que por crianças. Na recente turnê "Caetano&Bethânia", a Abelha Rainha relembrou "Brincar de Viver", de Guilherme Arantes, ponto alto do especial "Pirlimpimpim" (1982). Baseado na história do "Sítio do Pica-Pau Amarelo" (cuja trilha sonora foi lançada em 1979), o musical rendeu uma parte 2 em 1984 com participações de Baby do Brasil e Gretchen. O modelo deu certo e veio na sequência de outros especiais, como "Plunct Plact Zuuum" (1983) e "A era dos Haley" (1985).





Tom Jobim

Segundo o biografo da Som Livre, Hugo Sukman, um dos grandes sonhos de Boni, responsável pela gravadora, era trazer Tom Jobim para perto. O maestro morava nos EUA nos anos 1970, onde ainda colhia o sucesso da bossa nova. O primeiro passo foi o lançamento em disco do show "Tom, Vinicius, Toquinho e Miúcha", gravado no Rio de Janeiro em 1977. Em seguida, a gravação de "Pela luz dos olhos teus", nas vozes de Tom e Miúcha, entrou na abertura da novela "Espelho Mágico". Sob encomenda, ele ainda compôs "Luiza" para a personagem de Vera Fischer em "Brilhante". Mas o ponto alto foi quando Jobim foi convidado para fazer o tema de abertura da minissérie "O tempo e o Vento", baseado na obra do gaúcho Érico Veríssimo. Filho de pai gaúcho, ele só aceitou se fizesse a trilha completa. Claro que aceitaram.

Especial Grandes Nomes

Em 7 de março de 1980, estreou após a novela das 8 um programa que marcou época. A série "Grandes Nomes" ganhava essa designação porque cada episódio era batizado com o nome completo do convidado. A estreia foi com "Simone Bittencourt de Oliveira", conhecida só como Simone mesmo. Além da apresentação ao vivo, uma das marcas do projeto era que cada protagonista tivesse um convidado. Assim, no programa "João Gilberto Prado Pereira de Oliveira", Rita Lee e Bebel Gilberto estão presentes. Na sequência, Gal Costa recebeu Elis Regina; e Ângela Maria recebeu Ângela Rorô. Dois momentos históricos dessa série foram os programas inteiros reunindo Caetano Veloso e Jorge Ben e outro com Gilberto Gil e Jimmy Cliff.

Brasil 500 anos

Os 500 anos da chegada dos portugueses ao Brasil rendeu um mega espetáculo transmitido pela rede Globo e, posteriormente, lançado em CD. O show aconteceu em abril de 1998, no Sambódromo do Anhembi, São Paulo, diante de 35 mil pessoas, como abertura de uma campanha que iria até o ano 2000, data oficial do aniversário. A ideia era reunir diversas estrelas das mais diversas searas musicais. Logo, os convidados vão de Sandy&Junior (cantando com Maurício Manieri um pot-pourri de Tom Jobim) até Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Moraes Moreira e Elba Ramalho cantando forró e celebrando Dorival Caymmi. O show completo está no Youtube.

Festival dos Festivais

Sucesso de audiência e impulsionador de tantas carreiras nas décadas anteriores, os festivais começavam a perder impacto nos anos 1985. Mas, para celebrar seus 20 anos de história, a Globo lançou o "Festival dos Festivais" em 1985. A proposta: revelar novos talentos, sejam intérpretes ou compositores. Entre 12 mil inscritos, o evento conseguiu o que queria projetando nomes que viriam a se estabelecer na MPB. É o caso, por exemplo, de Leila Pinheiro e Emílio Santiago, premiados como Revelação e Melhor intérprete, respectivamente. A fase final do Festival dos festivais está disponível no Youtube.