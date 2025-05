O que ficou de abril: singles e EPs para dar atenção

Foto: Indja/ Divulgaçãao A Marimbanda é formada por Thiago Almeida (piano), Heriberto Porto (flautas), Netinho de Sá (baixo) e Michael da Silva (bateria)

Fortaleza-Natal - Marimbanda

O quarteto instrumental cearense comemora 25 anos com o clipe da inédita "Fortaleza-Natal". O vídeo de quase 10 minutos traz, junto com o refino musical do grupo, uma áudio descrição poética em que cada músico se descreve de uma forma particular. Além deles, a consultora de acessibilidade Gislane Vale descreve a estrada percorrida pela banda. Composição de Luizinho Duarte e Thiago Almeida, a faixa foi inspirada numa turnê pelo Nordeste que rendeu ainda as composições "Natal-João Pessoa" e "João Pessoa-Pombal", também inéditas.

Aeropuerto - Esteman e Daniela Spalla

Esteban Matheus Williamson é colombiano e assina seu trabalho musical como Esteman. Ele faz música pop, dançante, refinada, assobiável e acessível. O mesmo faz Daniela Spalla, argentina de Córdoba que se radicou no México. O encontro deles é um hit grudento e doce como um passeio de bicicleta. Pode ser uma boa dica para conhecer dois artistas latinos ainda desconhecidos pelos vizinhos brasileiros.

Travessia - Sandy e Mateus Asato

Na cola do documentário "Milton Bituca Nascimento", foi prometido um tributo ao compositor de "Travessia" com novas (ou nem tanto) vozes da música brasileira. Com Liniker, Os Garotin, Tim Bernardes e Johnny Hooker, o primeiro single do projeto "ReNascimento" traz Sandy, acompanhada do guitarrista Mateus Asato, interpretando a canção acima citada. Ela canta com técnica impecável, apesar dos vibratos ainda insistentes. Embora não seja mais uma iniciante, ainda falta tempero no que Sandy faz de melhor. O resultado é bonito, mas é insosso.

Mais uma vez - Flávio Venturini e Frejat

A parceria de Venturini com Renato Russo rendeu um lindo single póstumo para o ex-Legião Urbana. Agora envolvido num projeto de duetos, o ex-O Terço e ex-14 Bis convida Frejat para reembalar esta balada roqueira de mensagem positiva. Mas, assim como aconteceu com os outros singles do projeto - divididos com Gabi Melim ("Todo azul do mar") e Ivete Sangalo ("Espanhola") -, a regravação fica aquém demais do original. E ainda vão vir duetos com Djavan, Jota Quest, Vanessa da Mata e outros...

Paraibah - Humberto Gessinger e Chico Cesar

Ao longo de tantos anos de carreira, Humberto Gessinger raramente dividiu seu ofício de cantar e compor com outros artistas. Por isso mesmo é surpreendente que seu mais novo single seja um dueto, mais ainda por ser com Chico César. Mas se eles parecem distantes musicalmente, "Paraibah" aproxima essas linguagens com uma balada folk falando sobre aproximar o que parece inconciliável. Imagina a pampa nordestina?

Revisita Rita - Vários

Muitos tentam (e são muitos mesmo!), mas Rita Lee só teve uma. Aquela combinação de originalidade, coragem, deboche, inteligência, talento acontece uma vez na vida. É tudo isso que falta ao EP "Revisita Rita", com quatro faixas da roqueira maior em novas vozes da música brasileira. O dueto de Duda Beat e Carol Biazin até promete algo bacana na abertura, mas falta espontaneidade rapidinho. Em seguida vem Criolo com "Flagra", Iza com "Ovelha negra" e Frejat com "Mamãe natureza". Se queriam se distanciar do original, erraram feio. Tudo ficou com cara de cópia mal feita.

Transe - Zé Ibarra

Dois anos depois do intenso e melancólico "Marques, 256", Zé Ibarra lança o primeiro single do seu próximo disco solo. A melancolia ainda está presente, mas o vazio do álbum inaugural dá lugar a um arranjo vertiginoso que vai crescendo e puxando o ouvinte para dentro de um vórtice de cordas, vocais, percussão e efeitos. "Transe" faz a ponte com o trabalho anterior, mas avança sem perder o fio condutor.

Felipe Cazaux - Proletário

Desde fevereiro, o cantor, compositor e guitarrista Felipe Cazaux vem apresentando sua recente produção autoral num EP de quatro faixas. Começou com "Nunca Desista", balada soul dividida com Nayra Costa. Depois veio "Canudos", um baião rock épico inspirado em Antônio Conselheiro. A nova faixa é "Proletário", pancada black em "homenagem" ao dia do trabalho. Em comum, as faixas têm peso, personalidade e uma senhora banda segurando o groove.

Tim Bernardes

Compositor fora da curva e cheio de personalidade, Tim Bernardes regravou à própria maneira duas composições suas dadas para divas brasileiras. "Prudência" foi gravada por Maria Bethânia em "Noturno" com um arranjo belíssimo. Com Tim, o que foi um bolero vira um improviso solitário ao violão que, embora bonito, soa demasiado desconstruído. Já "Praga" é uma parceria com Erasmo Carlos de letra amarga interpretada primorosamente por Alaíde Costa. Tim transforma num samba-canção igualmente arrasador, com direito a vocais que remetem a Cartola e outros bambas.

Catto - Eu te amo

Após uma bem-sucedida turnê cantando o repertório de Gal Costa, a cantora e compositora Catto dá o primeiro passo no que será seu próximo disco autoral, já batizado como "Caminhos Selvagens". "Eu te amo" é uma balada rock de tons dramáticos e sons pesados. Vocais dramáticos, guitarras climáticas, bateria segura e um violão marcando a melodia. Vale aguardar o que vem no disco completo.