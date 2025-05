Fortaleza-Natal - Marimbanda

Foto: Indja/ Divulgaçãao A Marimbanda é formada por Thiago Almeida (piano), Heriberto Porto (flautas), Netinho de Sá (baixo) e Michael da Silva (bateria)

O quarteto instrumental cearense comemora 25 anos com o clipe da inédita "Fortaleza-Natal". O vídeo de quase 10 minutos traz, junto com o refino musical do grupo, uma áudio descrição poética em que cada músico se descreve de uma forma particular. Além deles, a consultora de acessibilidade Gislane Vale descreve a estrada percorrida pela banda. Composição de Luizinho Duarte e Thiago Almeida, a faixa foi inspirada numa turnê pelo Nordeste que rendeu ainda as composições "Natal-João Pessoa" e "João Pessoa-Pombal", também inéditas.