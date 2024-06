Festa Junina, o São João e a Gastronomia

O mês de Junho tem a festa mais esperada para nós nordestinos, o São João. Impossível não associar essa festa a muita comida. Pamonha, canjica, milho verde, mugunzá e, aqui, para nós cearenses, o vatapá, que pode ser de frango ou de camarão. Ele faz parte dos famosos pratinhos, facilmente encontrados em feiras e praças da cidade.

A origem das festas juninas antecede a Idade Média, as comidas típicas, no entanto, são heranças deixadas pelos portugueses. As comemorações celebradas em Portugal eram recheadas de preparações tendo como base o trigo e o milho, produtos provenientes na agricultura local, pois a safra destes insumos era entre junho e agosto e eram abundantes nesse época do ano.

Com a colonização do Brasil, os portugueses com seus padres jesuítas trouxeram sua cultura de festa que homenageavam os seus santos católicos. Nessa época, o trigo ainda não fazia parte da agricultura brasileira, porém o milho crescia facilmente em nossas terras, tornando uma matéria-prima excelente para preparo de delícias.

No Brasil, as receitas passaram por adaptações feitas pelos índios que habitavam nossas terras e ganharam insumos complementares como a macaxeira, o amendoim, o coco, além de especiarias como cravo, canela. A mistura de culturas fez surgir pratos típicos que amamos, como os bolos, pé de moleque, a paçoca e a canjica.

Aqui no Ceará, o vatapá reina absoluto nesse período, vindo também da cultura africana, esse prato ganhou derivações em vários estados do Brasil. A nossa versão é feita com frango. Então já anota ai essa receita de vatapá cearense que passo a seguir para vocês. É uma iguaria para você fazer bonito!





Vatapá de Camarão

Tempo de preparo - 30 minutos

Dificuldade - Média

Serve - 6 pessoas

Ingredientes:

1 kg de camarões

1 colher de azeite de dendê

200 ml de leite de coco

1 litro de leite

2 cebolas

2 dentes de alho

8 unidades de pão francês amanhecido

1 pimentão vermelho

2 tomates

Cheiro verde, sal e pimenta a gosto

Preparo