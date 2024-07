Lugar de criança é na cozinha

Foto: Divulgação Cursos de Férias Que tal levar a criançada para cozinha?

As férias de julho são a oportunidade perfeita para as crianças se divertirem, explorarem novas habilidades e aprenderem de maneira prática. E o que poderia ser melhor do que aprender a cozinhar? Diversos cursos de gastronomia estão disponíveis neste mês, especialmente para os pequenos chefs, proporcionando uma experiência enriquecedora e deliciosa. As escolas de gastronomia de Fortaleza oferecem cursos curtos focados em receitas simples, seguras e deliciosas, como no Espaço Edil Costa, onde cuidamos com todo carinho dessa agenda com os pequenos.

Além de divertido, levar as crianças para praticar novas habilidades traz vários benefícios que listo a seguir:

> Os cursos de gastronomia vão além de ensinar a preparar receitas. Eles são uma ferramenta valiosa para o desenvolvimento de várias habilidades e competências.

> Atividades como misturar ingredientes, cortar alimentos (com utensílios apropriados para a idade) e decorar pratos ajudam a aprimorar a coordenação motora fina das crianças.

> Cozinhar envolve medir ingredientes, entender proporções e observar transformações químicas, como o crescimento de massas. Isso facilita a assimilação de conceitos matemáticos e científicos de forma prática e divertida.

> Ao experimentar com diferentes ingredientes, cores e texturas, as crianças são incentivadas a serem criativas. Elas aprendem a combinar sabores e a apresentar os pratos de maneiras inovadoras.

> Participar na preparação de refeições faz com que as crianças se tornem mais conscientes sobre o que comem. Elas aprendem sobre a importância de ingredientes frescos e nutritivos, o que pode influenciar escolhas alimentares mais saudáveis.

> Cozinhar em grupo ensina as crianças a trabalhar em equipe, a compartilhar responsabilidades e a colaborar para alcançar um objetivo comum. Isso também melhora suas habilidades sociais.

> Completar uma receita com sucesso dá às crianças um sentimento de realização e autoconfiança. Elas se sentem capazes e orgulhosas de suas criações culinárias.

Transforme as férias de julho em uma experiência inesquecível e saborosa para as crianças. Quem sabe, você não descobre um talento culinário escondido em casa? Bon appétit!